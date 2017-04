V Dubnici nad Váhom odhalili pamätnú tabuľu. Pripomína holokaust Rómov

Občianske združenie In Minorita v rámci projektu Ma bisteren! venovanému pripomínaniu holocaustu Rómov zorganizovalo slávnostné odhalenie informačnej tabule o zaisťovacom tábore pre Rómov, ktorý bol v Dubnici nad Váhom zriadený v rokoch 1944 – 1945 v piatok 28. apríla 2017. Na snímke primátor Dubnice nad Váhom Jozef Gašparík. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Dubnica nad Váhom 28. apríla (TASR) - Zaisťovací tábor pre Rómov, ktorý bol v Dubnici nad Váhom zriadený v rokoch 1944 a 1945, pripomína informačná tabuľa, ktorú dnes slávnostne odhalil dubnický primátor Jozef Gašparík na Ulici Ľ. Štúra pri príležitosti 72. výročia oslobodenia mesta.V rokoch 1942 až 1944 bol v Dubnici nad Váhom zriadený pracovný útvar, v ktorom boli internovaní aj rómski muži. Na jeho mieste v novembri 1944 vznikoluviedla Zuzana Kumanová z občianskeho združenia In Minorita, ktorá akciu zabezpečovala.Podmienky v tábore boli podľa nej veľmi zlé, zima, hlad, zlé hygienické pomery a nedostatočná zdravotná starostlivosť spôsobili, že sa tam rozšíril týfus.doplnila.Na mieste masovej popravy v areáli zbrojovky krátko po skončení vojny vznikol cintorín, na ktorom miestni robotníci osadili kríž z delových nábojníc. V roku 2007 tu bol z iniciatívy občianskeho združenia In Minorita osadený aj pamätník s menami zavraždených Rómov. Celú históriu zaisťovacieho tábora teraz pripomína informačná tabuľa pred vstupom do areálu zbrojovky.Odhalenie informačnej tabule bolo súčasťou projektu Ma bisteren!, ktorého cieľom je pripomínať príkoria páchané na Rómoch počas druhej svetovej vojny. V tomto roku sa projekt realizuje vďaka finančnej podpore Ministerstva spravodlivosti SR, dodala Kumanová.