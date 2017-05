V Handlovej začali s opravou výtlkov za pomoci infražiarenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Handlová 18. mája (TASR) - V Handlovej začali v týchto dňoch s opravou výtlkov na miestnych komunikáciách. Problematické miesta vybrali i obyvatelia mesta, a to prostredníctvom Jarného výtlkozberu, ktorý pripravila radnica, informovala hovorkyňa Handlovej Jana Paulínyová.V tohtoročnom rozpočte samospráva vyčlenila na letnú údržbu mestských komunikácií, vrátane opravy výtlkov, z vlastného rozpočtu 30.000 eur, pričom má vo svojej správe takmer 45 kilometrov ciest. "Opravy výtlkov sa budú vykonávať do vyčerpania plánovaného rozpočtu, v závislosti od klimatických podmienok a podľa priorít. To znamená, že s opravou sa začalo v tých oblastiach mesta, kde premáva mestská hromadná doprava, je vyššia koncentrácia dopravy a podobne," ozrejmila Paulínyová.Výtlky v meste opravuje spoločnosť Hater Handlová a využíva na to zariadenie fungujúce na princípe infražiarenia. "Teplotou sa prepojí starý asfalt doplňujúcou hmotou, ktorá je v podstate odpadový materiál. Táto oprava výtlkov je efektívna a šetrná k životnému prostrediu," dodala hovorkyňa mesta.