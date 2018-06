V Hniezdnom to ožije hudbou a zábavou už tento piatok

Vystúpenie finalistky Zem Spieva

BRATISLAVA 19. júna (WebNoviny.sk) - Už o pár dní v Hniezdnom vypukne pravá neviazaná zábava. 7. ročník Nestville Open Festu opäť nesklamal a ponúka mimoriadne zaujímavý program. Prekvapením tejto udalosti je, že organizátori milovníkom dobrej hudby a zábavy ponúkajú vstupenky za ľudové ceny.Dvojdňový festival plný zaujímavých tvárí slovenského i českého showbiznisu vyjde návštevníkov len 17 Eur, čo je cena bežná pri koncerte jediného interpreta.„Ceny vstupeniek sme nastavili, aby návštevníkov finančne nezruinovali. Teší nás, že do nášho kraja prinášame nových ľudí, pre ktorých je vďaka nízkym cenám lístkov festival dostupný. Podporujeme kultúru a rozvíjame tak i cestovný ruch. V prípade Nestville Open Festu skutočne platí príslovie “za málo peňazí veľa muziky,“ vysvetlil Michal Rusiňak, marketingový riaditeľ BGV, s. r. o.Slávnostné zahájenie festivalu sa uskutoční v piatok 22.6.2018 prvým vystúpením detského programu. Detské očká rozžiari Divadielko z Klobúka a Paci Pac.Hniezdnym sa od piatkového popoludnia budú niesť hity skupiny Komajota, Lukáša Adamca, Peter Bič Project, či Nocadeň. Večernú zábavu rozprúdi No Name, Majk Spirit, Ine Kafe, či Medial Banana. Zábava bude pokračovať do bieleho rána v párty hangári. Diskotékou Dance eXXtravaganza rádia Europa2.Sobotňajší program odštartuje už v doobedňajších hodinách folklórnym vystúpením detského ľudového súboru Ľubovnianček, či rozprávkovým programom.Detské očká rozžiari divadlo Cililing i populárny Baby Band. Program zaujímavý pre všetky vekové kategórie otvorí vystúpenie finalistky Zem Spieva Martiny Ťaskovej Kanošovej. Postupne zahrajú a zaspievajú Vidiek, či Metropolis.Hudobný program prerušia Oteckovia, ktorí na hlavnom pódiu pospomínajú na natáčanie obľúbeného televízneho seriálu. Následne sa budú venovať i fanúšikom a na autogramiáde radi prehodia i zopár slov.V neskorších poobedňajších hodinách hudobný program začne naberať na obrátkach. Svoje umenie predstavia Cigánski Diabli, skupina Rednex, ktorá na Nestville Open Feste prvýkrát vystúpi so slovenskou speváčkou Nikou Karch.Po švédskych hviezdach si publikum nie len spevom, ale aj mimoriadnym šarmom získa Richard Krajčo so svojou skupinou Kryštof. Pár minút pred desiatou je pre prítomných prichystaný obrovský vizuálny zážitok v podobe veľkolepého ohňostroju. Pódium následne ovládne azda najvýraznejšia postavička slovenského showbiznisu – kontroverzný raper Rytmus.Na jeho nôtu sa naladí aj DJ Mairee, ktorý dobre namixovaným set listom rozprúdi tu správnu zábavu. Ani v sobotu sa zábava vystúpeniami na hlavnom pódiu končiť nebude. Tancovačka na hity overené časom v podaní Rádia Vlna potrvá do ďalšieho rána.V sobotu 23.6.2018 to v Hniezdnom ožije i športom. V priebehu dňa sa bude konať súťaž Nestville Strong Men, v ktorej môžu siláci zabojovať o Európsky pohár najsilnejších mužov Európy. Zvedavé očká detí iste poteší návšteva kráľovstva Nestville Chocolate.Pre dospelákov bude okrem historickej expozície Nestville Parku sprístupnená i moderná časť expozície, kde okrem unikátnych kúskov umenia v rezbárskej sále možno navštíviť i sklady zrenia prvej slovenskej whisky.Organizátori si tento rok dali skutočne záležať. Pre návštevníkov, ktorí si prídu užiť oba dni festivalu pripravili stanové mestečko i rozľahlé parkovisko. Servis bude dopĺňať cateringová zóna, kde si zabávajúci sa hostia môžu pochutnať na miestnych dobrotách, ale i typickom festivalom občerstvení.„Každým rokom sa náročnosť diváka zvyšuje. Preto ani z hľadiska organizácie nepodceňujeme žiaden detail. Snažili sme sa pre návštevníkov pripraviť kompletný servis, ktorý bude naozaj všetkým dostupný po všetkých stránkach. Verím, že sa prítomní budú zabávať a s nadšením budú sa spolu s nami tešiť na ďalšie ročníky,“ vyjadril sa spoluorganizátor podujatia Matúš Jaško z Randal Group.