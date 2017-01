V hornatejších oblastiach Slovenska je cestách čerstvý sneh

Ilustračné foto. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. januára (TASR) - Všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký. Zjazdné sú aj cesty I., II. a III. triedy, ich povrch je prevažne suchý až mokrý. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojej internetovej stránke.V hornatejších oblastiach, najmä na strednom a východnom Slovensku, sú vozovky pokryté vrstvou čerstvého, kašovitého, alebo utlačeného snehu do troch centimetrov, na cestách nižších kategórií do piatich centimetrov a miestami až do piatich až desiatich centimetrov.Zľadovatený sneh do dvoch centimetrov sa miestami nachádza na cestách v okresoch Trebišov, Turčianske Teplice (iba III. triedy a do piatich centimetrov), Humenné a Snina a na ceste I/64 Nitrianske Pravno - Fačkovské sedlo.Horské priechody (HP) sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. HP Vrchslatina, Podspády, Zbojská, Besník, Ďurďošík, Súľová, Grajnár a Herlianske sedlo majú povrch vozoviek pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu hrúbky jeden až tri centimetre, na HP Veľké Pole a Cukmantel je vrstva utlačeného snehu hrúbky štyri až päť centimetrov, na HP Huty je to päť až desať centimetrov.SSC ďalej upozorňuje vodičov, že na cestách I/19 medzi obcami Trhovište a Pozdišovce, I/65 Martin a na cestách v okresoch Vranov nad Topľou, Martin, Turčianske Teplice a Prešov sa pre silný vietor tvoria na otvorených úsekoch snehové záveje a snehové jazyky.Snehové reťaze je nutné použiť na ceste II/584 v úseku Srdiečko - Bystrá pre všetku dopravu, na ceste II/531 v úseku Tisovec (I/72) - hranice okresov Rimavská Sobota/Revúca - hranice okresov Revúca/Brezno a na HP Zbojská pre vozidlá nad 3,5 tony.Pri nízkych teplotách je na mokrých a vlhkých vozovkách, na mostoch a pri vodných tokoch zvýšené riziko výskytu námrazy a poľadovice. Vplyvom počasia a poveternostných podmienok na celom území SR môže sneh naviaty na vozovky namŕzať, alebo vplyvom silného vetra sa môžu vytvárať snehové jazyky.Cesty II/576 - Herlianske sedlo, II/549 Úhorná - Krásnohorské Podhradie a III/3227 Spišský Štvrtok - Stratená nie sú v zimnom období udržiavané.Pre vozidlá nad desať metrov je uzatvorený HP Šútovce a úsek cesty I/64 medzi Nitrianskym Pravnom a Fačkovským sedlom. Na HP Kremnické Bane platí úplná uzávera cesty I/65 v km 91,700 - 96,200 do 20. októbra z dôvodu rekonštrukcie cesty I/65 (zosuv a podmytie cesty).