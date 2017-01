V Humennom chcú zvýšiť bezpečnosť, hľadajú posily do mestskej polície

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Humenné 21. januára (TASR) - Humenská radnica chce zvýšiť bezpečnosť v meste a dostať viac policajtov do ulíc. Primátorka mesta Jana Vaľová vypísala výberové konanie na obsadenie šiestich miest členov poriadkovej hliadky a troch miest na obsluhu pultu centrálnej ochrany a dispečingu Mestskej polície v Humennom.vysvetlila primátorka mesta. Týmto opatrením sa zvýši počet hliadok v uliciach mesta. V dvojčlennej hliadke pritom bude vždy minimálne jeden súčasný policajt, ktorý zaškolí nových kolegov.Od jarných mesiacov chce humenská radnica obnoviť aj zelené hliadky.priblížila Vaľová.Podmienky pre uchádzačov sú zverejnené na internetovej stránke mesta Humenné. Prihlášku do výberového konania je potrebné doručiť najneskôr do 15. februára do 16.00 h osobne alebo poštou na sekretariát primátorky mesta.