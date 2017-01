V Indickom oceáne ukončili pátranie po stratenom malajzijskom boeingu

Na archívnej snímke členovia posádky prieskumnej námornej lode austrálskych námorných síl Ocean Shield zapojenej do pátrania nezvestného letu Malajzijských aerolínií MH370, ktoré sa sústreďuje v južnej časti Indického oceánu, počas skenovania vodnej hladiny. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sydney 17. januára (TASR) - Pátranie po stratenom malajzijskom lietadle, ktoré zmizlo pred necelými tromi rokmi počas letu z Kuala Lumpuru do Pekingu, dnes ukončili po prehľadaní vytýčenej zóny v Indickom oceáne bez toho, aby sa našla po ňom akákoľvek stopa.Austrálske centrum, ktoré koordinovalo pátracie akcie, oznámilo ich oficiálne zastavenie, keďže nasadené zložky neboli úspešné ani v odľahlej časti oceánu s rozlohou 120.000 štvorcových kilometrov. Odporúčanie vyšetrovateľov, aby sa pátranie presunulo do ďalšej oblasti, austrálska vláda neprijala.Lietadlo linky MH370 spoločnosti Malaysia Airlines zmizlo z obrazoviek radarov 8. marca 2014. V Boeingu 777 sa nachádzalo 239 ľudí, pričom väčšinu cestujúcich tvorili čínski občania.Osud tohto nezvestného stroja patrí medzi najväčšie záhady v dejinách civilného letectva. Predpokladá sa, že lietadlo sa po vyčerpaní paliva zrútilo do odľahlej oblasti na juhu Indického oceánu, ďaleko od západného pobrežia Austrálie.uviedlo austrálske koordinačné centrum v zverejnenom vyhlásení.Náklady na pátranie v hlbokých vodách oceánu dosiahli 160 miliónov dolárov, pričom išlo o najdrahšiu a najzložitejšiu operáciu tohto druhu v doterajších dejinách letectva. Austrália, Malajzia a Čína ako krajiny, ktoré pomáhali túto operáciu financovať, sa vlani dohodli, že pokiaľ sa neobjavia nové dôkazy poukazujúce na konkrétne miesto, kde by sa mohlo lietadlo nachádzať, bude pátranie po prehľadaní vytýčenej zóny zastavené.