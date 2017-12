V Jarovciach tento rok prestavili školu, zvýšila sa jej kapacita

Ilustračná snímka Foto: TASR - Radovan Stoklasa Ilustračná snímka Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 29. decembra (TASR) – Najvýznamnejšia a zároveň najväčšia investícia v bratislavskej mestskej časti Jarovce bola v roku 2017 prestavba základnej školy (ZŠ), ktorej kapacita sa tak zvýšila zo 163 na 270 žiakov. Starosta Jaroviec Pavel Škodler pre TASR uviedol, že obec bude mať možnosť prijať do školy väčší počet školopovinných detí."Nadstavbou ZŠ na Trnkovej ulici pribudlo v budove školy sedem tried s úžitkovou plochou 278,12 metra štvorcového, z ktorých jedna bude slúžiť ako učebňa na výučbu jazykov a tri na kabinety pre učiteľov o celkovej ploche 45,02 metra štvorcového," spresnil Škodler.ZŠ v Jarovciach dostala aj novú počítačovú učebňu, ktorá sa presťahovala zo suterénu na druhé nadzemné podlažie. V rámci prestavby, ktorá trvala päť mesiacov, v škole zrekonštruovali šatne a sprchy v telocvični a do kotolne pribudlo nové zariadenie. Zväčšenie kapacity úžitkovej plochy školy formou nadstavby nad časťou existujúceho školského objektu stálo viac ako 700.000 eur. Obec ich zaplatila z peňazí, ktoré získala za predaj pozemkov pod budúcou diaľnicou D4. Nové podlažie školy sa začne využívať v druhom polroku školského roka 2017/2018 po ukončení kolaudácie prestavby.