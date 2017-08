V júli zaznamenali druhú najvyššiu priemernú celosvetovú teplotu

Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Washington 18. augusta (TASR) - Priemerná teplota nad zemským povrchom a hladinami oceánov v júli bola vôbec druhou najvyššou zaznamenanou v tento mesiac. Ukazujú to vo štvrtok zverejnené americké meteorologické údaje.Júlová teplota nad celosvetovou pevninou a hladinami oceánov bola 0,83 stupňa Celzia nad priemerom 20. storočia, ktorým je 15,8 stupňa Celzia. Informoval o tom Národný úrad pre oceány a ovzdušie (NOAA).Záznamy teplôt z celého sveta v databáze NOAA siahajú 138 rokov do minulosti, do roku 1880. Tohtoročná priemerná teplota je druhou najvyššou hodnotou za júl z celého uvedeného obdobia. Najvyššiu teplotu zaznamenali v roku 2016, uviedla NOAA.Úrad tiež oznámil, že júl 2017 je 41. po sebe idúci júl a 391. po sebe idúci mesiac s teplotami nad priemerom 20. storočia.Deväť z desiatich najteplejších zaznamenaných júlov sa vyskytlo v 21. storočí, dodal NOAA. Iba jeden rok z 20. storočia (1998) sa nachádza medzi desiatimi najhorúcejšími zaznamenanými júlmi.Súhrn údajov o počasí poskytuje aj podrobnosti o priemernej ploche morských ľadovcov v oboch polárnych oblastiach, v Arktíde a Antarktíde - údajne ukazujú, že v Arktíde je 16,1 percenta a v Antarktíde 4,5 percenta pod priemerom obdobia rokov 1981-2010.Súhrn vypracovali vedci z NOAA, ktorý poskytuje služby vláde, firmám, akademickej obci a verejnosti ako pomoc pri informovanom rozhodovaní v otázkach klímy.