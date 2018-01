V kábulskom hoteli zabili podľa vlády 18 ľudí, preživší hovorí o 43

Príslušníci afganských bezpečnostných síl hliadkujú na ceste, zatiaľčo čierny dym stúpa z budovy hotela Intercontinental po útoku v Kábule 21. januára 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 21. januára (TASR) - Najmenej 18 obetí na životoch vrátane 14 cudzincov si vyžiadal sobotňajší útok na hotel Intercontinmntal v afganskej metropole Kábul. Uviedol to podľa agentúry AP v nedeľu hovorca afganského ministerstva vnútra Nadžíb Dániš. Ministerstvo dodalo, že pri zásahu bezpečnostných síl boli usmrtení všetci šiesti útočníci, informovala agentúra DPA.Podľa Dániša boli 11 z usmrtených cudzincov zamestnancami súkromnej afganskej leteckej spoločnosti KamAir. Medzi obeťami je podľa ministerstva deväť Ukrajincov, Kirgiz a Grék. Hovorca dodal, že pri útoku boli zranení ďalší desiati ľudia vrátane šiestich príslušníkov bezpečnostných síl.Afganská televízia Tolo News medzičasom s odvolaním výpovede na svedkov útoku informovala, že počet obetí sobotného útoku je zrejme omnoho vyšší než uvádza vláda. Nemenovaný preživší, ktorého televízia citovala, uviedol, že obetí na životoch by mohlo byť až 43. Útok v hoteli podľa zdrojov Tolo News trval zhruba 17 hodín.Ozbrojenci prenikli v sobotu do kábulského hotela Intercontinental a spustili paľbu na jeho hostí. K zodpovednosti za útok sa v nedeľu prihlásilo militantné hnutie Taliban. Bezpečnostným zložkám sa podľa afganskej vlády podarilo pri zásahu zachrániť vyše 150 osôb vrátane 41 cudzincov.