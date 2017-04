V Kalifornii vytláča marihuana z polí zeleninu aj vinič

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Washington 29. apríla (TASR) – Údolie Salinas pozdĺž rovnomennej rieky v americkom štáte Kalifornia je pre pestovanie obrovského množstva šalátu prezývané "šalátová misa národa". Šalát však čoraz viac vytláča iná rastlina – v údolí vyrastá jedna z najväčších legálnych marihuanových fariem na svete."Toto rozsiahle a úrodné údolie je často nazývané 'šalátovou misou národa', lebo tam rastú nespočetné hlávky šalátu. Teraz však kalifornský marihuanový priemysel tvrdí, že má pre údolie nový slogan: konopné vedro Ameriky," napísal denník The New York Times.Kým donedávna pestovali v Kalifornii konopu na malých políčkach skrytých pred očami zvedavcov medzi poľami zeleniny, v poslednom roku sa pestovanie tejto rastliny stalo doslova priemyselným odvetvím, ktoré sa už neskrýva. Desiatky marihuanových podnikateľov tam skúpili opustené poľnohospodárske skleníky."Stodeväťdesiat štvorcových kilometrov polí je posypaných skleníkmi, ktoré vydávajú prenikavú vôňu tisícok rastlín marihuany. Robotníci, ktorí trávili doteraz svoj pracovný život staraním sa napríklad o kríčky malín, teraz sedia v radoch a opatrne ostrihávajú listy z pozbieraných pupeňov konopy," uviedli The New York Times.Do budúceho roka má v údolí vyrásť ešte niekoľko nových skleníkov a podľa denníka bude potom táto farma jednou z najväčších legálnych marihuanových fariem na svete.Šalát nie je jediná plodina, ktorá ustupuje konopiam. Na sever od údolia Salinas sa nachádza oblasť Mendocino, známa produkciou vína. Investori tam teraz prerábajú bývalú známu vináreň na spracovateľské centrum konopy."Priestory sú veľmi, veľmi magické. To, čo potrebujete na víno, je to isté, čo potrebujete pre konopu – tmavé, suché a chladné miesta," povedal pre kalifornské noviny Sacramento Bee Michael Steinmetz, riaditeľ firmy Flow Kana, ktorá centrum stavia.Centrum bude spracovávať a baliť konopu od miestnych pestovateľov a dodávať ju distribútorom. Naplno otvorené a fungujúce má byť do jesenného zberu úrody.Vlani dosiahol v USA obchod s marihuanou hodnotu 6,6 miliardy dolárov, z toho za 4,7 miliardy sa predala marihuana na medicínske a za 1,9 miliardy marihuana na rekreačné účely. Podľa spoločnosti New Frontier, zaoberajúcej sa analýzou marihuanového priemyslu, prekoná do roku 2025 tento obchod 24 miliárd dolárov ročne.Používanie marihuany na rekreačné účely je povolené v hlavnom meste Washington a v ôsmich štátoch USA. Na lekárske účely ju používajú v 29 štátoch.