V každom okrese má fungovať pohotovostná lekáreň do 22.30 h

Bratislava 16. mája (TASR) - V každom okrese má po novom fungovať minimálne jedna pohotovostná lekáreň. Otvorená má byť do 22.30 h. Novinku prináša novela zákona o liekoch, ktorú v stredu 103 hlasmi schválil parlament. Lekárne tak majú byť k dispozícii o pol hodinu dlhšie, ako budú otvorené ambulantné pohotovosti.Ministerstvo zdravotníctva pôvodne navrhovalo, aby mali lekárne pohotovosť do 22.00 h. Poslanci však odobrili aj pozmeňujúci návrh Juraja Blanára (Smer-SD), ktorý tento čas predĺžil ešte o pol hodinu. Reagoval tak na situáciu, že ambulantné pohotovosti a lekárne nemusia sídliť v jednej budove. Zmenou sa má zabezpečiť, aby si aj posledný pacient, ktorý navštívi pohotovosť, mohol vybrať predpísané lieky v lekárni.Legislatívna zmena upravuje aj zriaďovanie verejných lekární. Svoje pôvodné plány však ministerstvo zmenilo a laici tak budú môcť viesť lekárne aj naďalej. Najprv uvažovalo nad tým, že by ich viedli iba farmaceuti. Pre obavy z protiústavnosti od neho upustilo. O podnete na Ústavný súd SR hovorili koncom minulého roka zástupcovia najväčšej siete lekární na Slovensku Dr. Max patriacej skupine Penta.Na Slovensku je momentálne približne polovica verejných lekární ovládaná laikmi. Lekáreň totiž môže v súčasnosti zriadiť akákoľvek právnická osoba, no musí v nej mať stanoveného odborného zástupcu, teda lekárnika s praxou. Odbornosť lekární sa má posilniť tak, že ich odborný zástupca prevezme na seba väčšiu zodpovednosť a bude mať viac povinností.Zmeniť sa tiež má tzv. emergentný systém výdaja liekov, ktorý funguje od apríla 2017. Distribútori majú povinnosť v rámci neho lieky v prípade, že ich v lekárni pacient nedostane, dodať do 48 hodín. Po novom sa má v prípade víkendov a sviatkov hranica na dodanie predĺžiť na najbližší pracovný deň. Ministerstvo tak reagovalo na situáciu, keď sa systém cez víkend využíval iba výnimočne, distribučné reťazce však mali pre pohotovosť neprimerane vysoké náklady.Emergentný systém má zlepšiť dostupnosť liekov na recept. Ak ho lekárne využijú, distribútor či výrobca musí liek pre pacienta zabezpečiť v súčasnosti do 48 hodín, inak mu zo zákona hrozia vysoké sankcie do výšky 100.000 eur, v opakovanom prípade milión eur.Ministerstvo tiež sprísňuje podmienky distribúcie liekov medzi lekárňami. Chce tak vyriešiť špekulantov, ktorí sa pokúšajú v snahe vyviezť lieky zo Slovenska obchádzať platnú legislatívu a skupujú ich z lekární. Podmienky vývozu sa zmenili vlani. Distribučné firmy viac nemôžu za hranice vyvážať lieky, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Dá sa to iba v prípade súhlasu ich výrobcu.Novela zákona by v prípade súhlasného stanoviska prezidenta mala platiť od 15. júna.