V Košiciach sa bude modernizovať električkové depo za 35 miliónov eur

Košice 18. januára (TASR) - Projekt modernizácie električkového depa s využitím eurofondov pripravuje Dopravný podnik mesta Košice (DPMK). Celkové oprávnené výdavky majú byť vo výške do 35,77 milióna eur bez DPH, spolufinancovanie zo strany podniku je vo výške piatich percent.uviedla dnes pre TASR hovorkyňa DPMK Michaela Karaffová.Električkové depo sa nachádza v areáli DPMK na Bardejovskej ulici. Postavené bolo v 60. rokoch 20. storočia, keď sa v Košiciach rozširovala električková doprava z centra do ostatných mestských častí. K jeho rekonštrukcii dosiaľ nedošlo.Projekt rieši stavebné a technologické vybavenia jednotlivých prevádzok, ako aj nevyhovujúcu dĺžku kanálov pre prístup k podvozkom električiek v dielni ťažkých opráv. Podľa DPMK je z dôvodu zmeny vozového parku nutné vybudovať novú halu ťažkých opráv s technológiou, umývač električiek s potrebnou infraštruktúrou, zrekonštruovať halu dennej údržby, vybudovať koľajové napojenie nových objektov a zmodernizovať koľaje prejazdného okruhu vo vozovni s koľajovými vetveniami. Okrem iného sa v rámci projektu zrekonštruuje aj výpravná hala, kde je zastrešených osem odstavných koľají, a vybuduje sa zastrešenie nad ďalšími koľajami.Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra so spolufinancovaním schválilo košické Mestské zastupiteľstvo (MsZ) vlani v decembri.informovala Karaffová.K predmetnej stavbe vydali podľa nej samostatné čiastkové stavebné povolenia stavebný úrad - obec Čaňa a Mesto Košice ako špeciálny stavebný úrad na miestne a účelové komunikácie. Predpokladaný termín ukončenia procesu schvaľovania stavebného povolenia na KSK je naplánovaný vo februári, po jeho vydaní sa môže začať verejné obstarávanie.