V košickej Botanickej záhrade opäť očarí návštevníkov motýlia šou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 22. mája (TASR) – Poletujúce motýle rôznych druhov a farieb z celého sveta môžu obdivovať návštevníci Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. V poradí desiaty ročník výstavy s názvom Motýle exotických trópov sa až do 30. júna koná v tropickom skleníku Viktória.Výstava zahŕňa viac ako 3000 jedincov a 100 druhov motýľov pochádzajúcich z tropických oblastí Ameriky, Austrálie, Afriky a Ázie. Vo vestibule je zároveň sprístupnená prezentácia preparovaných motýľov.uviedol vedúci oddelenia dekoratívnej flóry Botanickej záhrady Robert Gregorek. Medzi objednanými kuklami sú aj druhy motýľov, ktoré na výstave ešte dosiaľ neboli prezentované.Zakúpené kukly sa musia pripevniť do liahní, najlepšie špeciálnym lepidlom.vysvetlil fytopatológ Martin Suvák.V rámci jubilejného ročníka výstavy pripravili organizátori aj novinku - vývin hmyzu v špeciálne pripravených viváriách. Návštevníci tak môžu pozorovať priebeh celého cyklu vývinu, od vajíčka až po dospelého jedinca.priblížil Gregorek. K najväčším lákadlám patria podľa neho určite motýlí rekordéri. Attacus atlas pôvodom z juhovýchodnej Ázie dosahuje v rozpätí krídel až 28 cm, je nádherne vyfarbený a aj jeho húsenice sú impozantné.dodal odborník.Jubilejný ročník výstavy motýľov spestrí aj súťaž o najkrajšie výtvarné dielo. Určená je pre základné umelecké školy, ktoré môžu stvárniť motýľa rôznymi výtvarnými technikami a dielo doručiť do botanickej záhrady do 7. júla.informoval riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ Sergej Mochnacký.Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí (MDD) sa v nedeľu 4. júna v areáli botanickej záhrady uskutoční program s lukostreľbou, šermom a rôznymi skúškami šikovnosti.