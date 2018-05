V košickej zoo odhalili pamätnú tabuľu prírodovedcovi J. Vágnerovi

Odhalenie pamätnej tabule osobnosti svetovej zoológie Josefovi Vágnerovi pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín v ZOO Košice 18. mája 2018. Na snímke dcéra Lenka Vágnerová. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Košice 18. mája (TASR) – Pri príležitosti nedožitých 90. narodenín v piatok popoludní v košickej zoo slávnostne odhalili pamätnú tabuľu jej spoluzakladateľovi, českému prírodovedcovi Josefovi Vágnerovi.uviedol prezident Únie českých a slovenských zoologických záhrad a riaditeľ ZOO Košice Erich Kočner.skonštatoval prvý riaditeľ košickej zoo Karol Seman.Na slávnostnom odhalení pamätnej tabule sa okrem zástupcov Veľvyslanectva Českej republiky v Bratislave, Českého spolku v Košiciach a mesta Košice zúčastnila i dcéra Josefa Vágnera Lenka Vágnerová. Ako povedala, váži si to, keďže jej otec miloval Slovákov a Slovenskú republiku.povedala Vágnerová.Vágner sa narodil 26. mája 1928 v obci Ždírnice v Českej republike. Svoju pracovnú kariéru začal ako náčelník Správy vojenských lesov v Mirošove, šesť rokov učil na lesníckom učilišti v Svobode nad Úpou. V roku 1965 prijal miesto riaditeľa v ZOO Dvůr Králové nad Labem. Vykonal sedem veľkých a dve malé expedície do Afriky a Ázie. So svojimi spolupracovníkmi odchytil viac ako 3000 zvierat, z ktorých po dôslednom výbere doviezol do Českej republiky takmer 2000 kusov. Okrem budovania Safari Parku Dvůr Králové sa podieľal aj na ďalších činnostiach. Za svoju odbornú činnosť získal mnoho ocenení. Zomrel 6. mája 2000 v Dvůr Králové nad Labem.