V košickej zoo pribudla samica kondora, obýva novú voliéru

Na jeseň má samica vytvoriť pár so samcom, ktorého dovezú z Poľska, s perspektívou rozmnoženia. Foto: TASR/Marián Holubčík Foto: TASR/Marián Holubčík

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 20. júla (TASR) – Najnovším prírastkom košickej zoologickej záhrady sa stala 19-ročná samica kondora veľkého menom Alžbeta. Jej domovom sa stala nová voliéra so špeciálnou nerezovou sieťou.Alžbeta prišla na svet v zoo v ruskom Petrohrade, za života sa dostala do viacerých zoologických záhrad vrátane českého Zlína a Ostravy. V Košiciach má vytvoriť pár so samcom, ktorého na jeseň dovezú z Poľska. Stane sa tak na odporúčanie koordinátora európskeho záchranného programu pre tieto zdochlinožravé vtáky prirodzene žijúce v horách Južnej Ameriky.uviedol dnes pre novinárov hlavný zoológ košickej zoo Patrik Pastorek.Kondor veľký sa živí zdochlinami. Ide o monogamného vtáka, páry žijú spolu spravidla celý život. Zaujímavosťou je, že má najväčšie rozpätie krídel zo všetkých dravcov, a to aj 320 centimetrov. Dožíva sa až 50 – 60 rokov.Návštevníci môžu vidieť Alžbetu v novej voliére s modernou nerezovou sieťou, ktorá prináša výhody pri údržbe. Ako uviedla Eva Malešová z košickej zoo, voliéra s takouto sieťou je jediná svojho druhu na Slovensku. Výstavba stála viac ako 100.000 eur, projekt podporilo mesto a Environmentálny fond.Alžbeta je už druhou chovanou samicou kondora veľkého v košických Kavečanoch, prvá však už má viac ako 40 rokov a je za zenitom reprodukčného veku.Tento týždeň pribudol v zoo aj nový mladý pár pelikánov ružových. Rozšíril tak doterajší štvorčlenný kŕdeľ a zvýšil šance na úspešné množenie. Návštevníci môžu najnovšie obdivovať aj štyri mláďatá sov laponských. Mláďatá majú mesiac a nevedia ešte lietať, už v prvých dňoch po opustení hniezda sú však zdatní lezci.