V Leviciach pátrajú po nezvestnej 14-ročnej školáčke, nevideli ste ju?

Levická polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej 14-ročnej Annamárii Mihalovej. Foto: TASR - KR PZ v Nitre Foto: TASR - KR PZ v Nitre

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Levice 19. mája (TASR) - Levická polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej 14-ročnej Annamárii Mihalovej. Školáčka je nezvestná od štvrtka 18. mája, kedy o 8.45 h odišla zo školy v Tlmačoch a odvtedy sa nikomu neozvala.vyzvala verejnosť hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Renáta Čuháková.Annamária Mihalová je približne 173 centimetrov vysoká a váži zhruba 65 kilogramov. Má tmavé vlasy zospodu červeno melírované, hnedé oči a nosí dioptrické okuliare. Naposledy mala oblečené legíny so zeleným maskáčovým vzorom, čierne tričko s krátkym rukávom s bielymi škvrnami a s nápisom Brooklyn, obuté mala sivé tenisky s bielymi podrážkami. So sebou si niesla čiernu koženkovú tašku cez plece so smajlíkom zlatej farby.