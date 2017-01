V Leviciach pribudne nový kruhový objazd

Na snímke pohľad na nový kruhový objazd Foto: TASR Na snímke pohľad na nový kruhový objazd Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Levice 10. januára (TASR) - V Leviciach pribudne v tomto roku nový kruhový objazd, a to na križovatke ulíc Ludanská cesta - Kpt. Nálepku. Ako TASR informoval predseda Komisie Mestského zastupiteľstva dopravy a správy mestských komunikácií, výstavby a územného plánovania v Leviciach Rastislav Kasan, výstavba by sa mala začať v 1. kvartáli a trvať by mala približne 8 mesiacov."Verejné obstarávanie na okružnú križovatku v Leviciach na ceste III/5101 priesečná križovatka Červenej armády a Ludanskej cesty bolo ukončené koncom novembra 2016. Pôvodne odhadovaná suma 465.785,16 eura bez DPH sa prostredníctvom elektronickej súťaže znížila na 429.665,83 eura bez DPH," povedal Kasan s tým, že víťaznou firmou s najnižšou cenovou ponukou je spoločnosť Ing. Jozef Horniak - VIALLE.