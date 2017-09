V Leviciach vznikla iniciatíva pre obmedzenie hazardu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Levice 18. septembra (TASR) - Skupina poslancov Mestského zastupiteľstva v Leviciach Igor Éder, Rastislav Kasan, Petra Števková, Martina Gašparová, Csaba Tolnai a Peter Benček prichádza s iniciatívou Stop nekontrolovateľnému hazardu v Leviciach. Ako TASR informoval Kasan, v spolupráci s vedením mesta pripravili petičnú kampaň, ktorou chcú zastaviť a právne obmedziť neúmerný nárast herní v meste.Vysoká koncentrácia herní a ich jednoduchá dostupnosť v meste vytvára predpoklady pre stály nárast patologických hráčov. „Toto nešťastie, ktoré takto postihuje aj mladé rodiny našich spoluobčanov, nám nie je ľahostajné a chceme sa proti tomu postaviť spolu s obyvateľmi mesta a zaviesť také pravidlá, ktoré obmedzia v našom meste hazard v rozumnej miere. Umožňuje nám to novela zákona o hazardných hrách, ktorá dáva mestu ako samospráve právo prijať všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktorým vylúči herne z obytných zón a miest určených na kultúru,“ povedal Éder.Snahou iniciatívy je v prvom rade vytvoriť podmienky na ochranu verejného poriadku formou regulácie prevádzok hazardných hier v zmysle daného zákona. „Novela síce dala do rúk samospráv širšie kompetencie v oblasti regulácie, no podmienila ich súhlasom občanov obce formou petície. Až po získaní dostatočného počtu podpisov je možné prijať VZN, ktoré obmedzí pôsobnosť herní v lokalitách, ktoré sú pre mesto nežiaduce. A pre nás je neprijateľné, aby boli herne umiestnené na sídliskách a v budovách určených prioritne na bývanie a kultúru,“ dodal Kasan.Podpísať petíciu môže občan mesta Levice, ktorý má viac ako 18 rokov. Petičný hárok je možné nájsť na stránke petičného výboru www.ObmedzmeHazardLevice.sk alebo na webstránke mesta a vyplnený a podpísaný ho odovzdať do schránky na mestskom úrade.