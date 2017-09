V Levoči obnovujú historickú Košickú bránu, opravy sa dotýkajú dopravy

Na archívnej snímke radnica a klietka hanby v Levoči Foto: TASR - Milan Kapusta Na archívnej snímke radnica a klietka hanby v Levoči Foto: TASR - Milan Kapusta

Levoča 18. septembra (TASR) – V Levoči začali s rekonštrukciou historickej Košickej brány, ktorá bola súčasťou mestského opevnenia na začiatku 14. storočia. Ako priblížil pre TASR viceprimátor Levoče Jozef Cvoliga, v súvislosti s rekonštrukciou historickej pamiatky je na časti Košickej ulice uzatvorená doprava, obmedzenia sa týkajú aj mestskej hromadnej dopravy. Práce by mali podľa slov samosprávy potrvať do konca októbra."Košická brána bola naposledy rekonštruovaná v rokoch 1982-1983, medzitým sa robili už len povrchové nátery. Brána je veľmi frekventovaná, nakoľko popod ňu vedie hlavný prejazd na Námestie Majstra Pavla," uviedol Cvoliga. Podľa jeho slov ju začala postupne ničiť soľ, ktorá sa používa pri zimnej údržbe miestnych komunikácií, ale aj voda. "Výskumom sme zistili, že podložie a pivničné priestory už nezodpovedajú aktuálnej situácii," priblížil viceprimátor."V budúcom roku chceme hľadať ďalšie zdroje, aby sme mohli dofinancovať jej kompletnú rekonštrukciu," povedal Cvoliga. Mesto získalo na obnovu historickej pamiatky 245.000 eur zo zdrojov Ministerstva financií SR. Brána by mala byť po úprave spolu s prechodom pre autá a pre peších nasvietená.Do konca októbra platí na Košickej ulici úplná uzávera miestnej komunikácie. Z tohto dôvodu dôjde aj k obmedzeniam v mestskej hromadnej doprave, pričom bude dočasne zrušená autobusová zastávka na Košickej ulici. "Cestujúca verejnosť bude môcť využiť náhradnú autobusovú zastávku na Námestí Majstra Pavla pri meštianskom dome číslo 62. Obchádzková trasa je vedená po štátnej ceste I/18 a miestnych komunikáciách na Vysokej a Novej ulici," uvádza sa na internetovej stránke mesta Levoča.