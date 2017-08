V Libanone zrušili zákon, ktorý umožňoval násilníkovi vziať si obeť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 16. augusta (TASR) - Libanonský parlament dnes rozhodol o zrušení zákona, na základe ktorého sa páchateľ znásilnenia mohol vyhnúť trestu, ak si vzal svoju obeť za manželku. Informovala o tom agentúra AP.Sporný zákon v Libanone platil od 40. rokov 20. storočia. Za znásilnenie bol podľa neho trest väzenia do siedmich rokov, ktorý mohol byť sprísnený v prípade fyzickej alebo duševnej ujmy obete. Jeden z článkov však umožňoval zastavenie trestného stíhania v prípade, ak sa páchateľ oženil so svojou obeťou.Libanonský zákon bol zrušený po dlhoročnej kampani aktivistov za práva žien. Podobné právne normy však stále platia vo viacerých islamských krajinách Blízkeho východu a severnej Afriky.K zrušeniu výnimky pre páchateľov znásilnenia už pristúpili Tunisko, Maroko, Egypt a nedávno aj Jordánsko. Násilníci sa však stále môžu vyhnúť trestu napríklad v Alžírsku, Iraku, Kuvajte, Líbyi, na palestínskych územiach, v Sýrii, ale aj v niektorých štátoch Latinskej Ameriky, na Filipínach a v Tadžikistane.K sobášu s násilníkom často nútia obete aj ich vlastní príbuzní, ktorí chcú týmto spôsobom zachrániť česť postihnutej ženy i celej rodiny. Podobné zákony ešte pred niekoľkými desaťročiami platili v mnohých krajinách sveta, napríklad v Taliansku do roku 1981 a vo Francúzsku do roku 1994.Dnešné rozhodnutie libanonských poslancov privítala ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch. Zdôraznila však, že je potrebné prijať ďalšie kroky na ochranu žien v Libanone vrátane zákazu detských manželstiev a vynúteného sexuálneho styku medzi manželmi.