V Liptovskom Mikuláši sa začal siedmy ročník pivného festivalu

Liptovský Mikuláš 4. októbra (TASR) – Súťaže v pití piva, držaní krígľa, 13 kapiel, grilované špeciality, bavorská atmosféra. To všetko prináša siedmy ročník najväčšieho pivného festivalu na Liptove, ktorý pripravilo mesto Liptovský Mikuláš v spolupráci s ďalšími subjektmi. Podujatie Október na Fest s podtitulom Liptovské pivné dni budú na Námestí osloboditeľov do soboty 7. októbra. TASR informovala hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktória Čapčíková."V prvom rade chceme týmto podujatím aspoň čiastočne priblížiť ľuďom atmosféru, ktorú môžu zažiť na Oktoberfeste v Mníchove," vysvetlil organizátor podujatia Marcel Polášek. Podľa jeho slov, návštevníci môžu ochutnať päť druhov piva z Nemecka a Česka, ale aj z Liptova. "Súčasťou podujatia sú okrem iného aj rôzne zaujímavé súťaže ako napríklad dámske pitie piva, držanie krígľa či vedomostný kvíz o Októberfeste," povedal.Návštevníci tiež môžu ochutnať bavorské špeciality pripravené priamo na mieste. "V jedálnom lístku sa však nájdu aj liptovské droby, lokše či pečené prasa," priblížil Polášek. Liptovské pivné dni obohatí aj množstvo hudobných vystúpení. "Zahrať nám príde napríklad country rocková kapela The Colt, Team revival, Replay band či Ľudová hudba Haluška," uzavrel.