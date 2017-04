V Louisiane mizne pobrežie, vyhlásili stav pohotovosti

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Monika Voleková Foto: Teraz.sk/Monika Voleková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 21. apríla (TASR) – V americkom štáte Louisiana rapídne eroduje pobrežie, tamojší guvernér preto vyhlásil stav pohotovosti. Cieľom tohto kroku je pritiahnuť viac pozornosti a primäť vládu k rýchlejšiemu konaniu.píše sa vo vyhlásení pohotovosti.Príčin erózie pobrežia je viacero: klimatické zmeny, stúpajúca hladina mora, pokles pôdy, hurikány, silné vlnobitie počas búrok, záplavy, prerušenie prepojenia rieky Mississippi s pobrežnými močiarmi a čistenie pobrežia po havárii na ropnej plošine Deepwater Horizon v Mexickom zálive v roku 2010.varoval vo vyhlásení guvernér štátu John Bel Edwards a dodal, že viac ako polovica obyvateľov štátu žije práve na pobreží.Louisiana už v roku 2007 vypracovala plán trvalo udržateľného pobrežia, teraz majú tamojší zákonodarcovia na stole aktualizovaný plán a návrh rozpočtu až do roku 2050. Projekty na obnovu pobrežia by mali stáť až 50 miliárd dolárov. Väčšina financií by mala ísť z náhrady škody, ktorú vláde zaplatila ropná spoločnosť British Petroleum (BP) po havárii z roku 2010.Guvernér apeluje nielen na štátnych zákonodarcov, ale aj na federálnu vládu. Po schválení projektov na štátnej úrovni budú totiž potrebné aj federálne povolenia a posudzovanie vplyvov na životné prostredie.John Bel Edwards požiadal prezidenta Donalda Trumpa, aby vyhlásil eróziu pobrežia v Louisiane za mimoriadnu udalosť celonárodného významu a poskytol štátu primeranú pozornosť a spoluprácu.uviedol guvernér.