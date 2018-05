V Luhačoviciach otvoria kúpeľnú sezónu pestrým trojdňovým podujatím

Zámok Luhačovice, archívna snímka. Foto: Zámok Luhačovice Foto: Zámok Luhačovice

Bratislava/Luhačovice 8. mája (TASR) – Tradičné podujatie pre verejnosť Otváranie prameňov pripravuje moravské mesto Luhačovice. Trojdňový pestrý program sa uskutoční od 11. do 13. mája aj na Kúpeľnom námestí a ďalších verejných priestranstvách. Jeho novinkou je rozšírenie pouličného jarmoku remesiel na dva dni (11.-12.5.).uviedla pre TASR Diana Podškubková zo spoločnosti Lázně Luhačovice, ktorá ho tradične pripravuje s mestom a ďalšími spoluorganizátormi.Najmenší návštevníci sa potešia najmä divadelným rozprávkam či letovým ukážkam dravcov. Okrem historických áut nebude chýbať ani jazda na historických bicykloch. S módnou prehliadkou sa predstaví Luhačovický okrášľovací spolok, galéria Elektra otvorí výstavu kresieb Josefa Polášeka Lidé a krajina, ktorá potrvá do konca mája.Záujemcovia o zdravie sa môžu zapojiť do relaxačných aktivít. Každý deň budú koncerty rôznych hudobných žánrov. S rezkou dobovou muzikou spred takmer sto rokov sa predstaví pezinská kapela Funny Fellows. Zaspieva aj Petra Janů so skupinou Amsterdam, nebude chýbať cimbalovka a iné ľudové piesne najmä na záverečnom koncerte Návrat k tradíciám. Po rannej nedeľnej omši v kostole Svätej rodiny sa na svätenie prameňov vydá sprievod s kňazom. Pri každom minerálnom prameni tento obrad doplní folklórny program.Festival sa uskutoční s podporou Zlínskeho kraja.