V maďarskom Nagykanizsi začal súdny proces v prípade 17 prevádzačov

Budapešť 10. januára (TASR) - Okresný súd v západomaďarskom meste Nagykanizsa začal dnes pojednávať v prípade organizovanej skupiny 17 prevádzačov, medzi ktorými sú aj dvaja občania Tuniska. Informovala o tom agentúra MTI.Obvinení podľa obžaloby od roku 2013 až do ich zadržania prevážali ilegálne migrantov z utečeneckých táborov v Maďarsku do Talianska a Nemecka. Na pojednávanie neprišli piati z údajných prevádzačov, jeden medzičasom zomrel. Dvoch priviezli z výkonu trestu pre iné trestné činy.Hlavnými obvinenými sú dvaja Tunisania, ktorí sa dostali do Maďarska ako ilegálni migranti v rokoch 2012 a 2013 a požiadali o priznanie štatútu utečenca. Jeden z nich si našiel družku z mesta Balassagyarmat, ktorá tiež figuruje medzi obvinenými.Uvedená trojica v lete a na jeseň 2013 poverovala maďarských vodičov prevozom migrantov do Talianska a Nemecka z Budapešti, ako aj z utečeneckých táborov v Bicske a Debrecíne. Polícia ich zadržala pri maďarsko-chorvátskom hraničnom priechode Letenye a pri maďarsko-rakúskom priechode Hegyeshalom po niekoľkých úspešných transportoch.Na podnet prokurátora sa proces začal aj bez účasti niektorých obvinených, medzi ktorými sú aj Tunisania. Po nich je vyhlásené pátranie a je vydaný zatykač. Súd po dnešnom vypočutí obvinených určil na tento týždeň ešte dva dni pojednávania.