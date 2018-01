V Maďarsku neďaleko Košíc otvorili diaľničný úsek trasy Via Carpatia

Štátny tajomník ministerstva dopravy a výstavby SR Viktor Stromček (na snímke uprostred) sa zúčastnil 16. januára 2018 na slávnostnom otvorení prihraničného úseku diaľnice M30 na slovensko-maďarskej hranici Milhosť-Tornyosnémeti. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice/Tornyosnémeti 16. januára (TASR) – Pri maďarskej obci Tornyosnémeti za štátnou hranicou otvorili v utorok 1,7 kilometra dlhý úsek diaľnice M30. V budúcnosti sa napojí na rýchlostnú komunikáciu R4 Milhosť – MČ Košice – Šebastovce na Slovensku.uviedol štátny tajomník maďarského ministerstva hospodárstva Róbert Homolya. Verí, že nový úsek diaľnice prispeje ku zníženiu nehodovosti.Celú trasu medzi Miškolcom a štátnou hranicou s dĺžkou 70 kilometrov by chceli vybudovať do roku 2022.povedal štátny tajomník ministerstva dopravy SR Viktor Stromček.Na slovenskej časti už v súčasnosti podľa jeho slov prebieha výstavba úseku cesty Budimír – Bidovce.priblížil Stromček.Na otázku, že vodiči sa skôr dostanú z Košíc do Bratislavy po diaľnici cez Maďarsko, oponoval, že to nie je úplne pravda, keďže nie sú dostavané všetky úseky.dodal Stromček.Výstavba 1,7 kilometra dlhého úseku diaľnice M30 Tornyosnémeti - štátna hranica si vyžiadal celkové náklady 14,1 milióna eur bez DPH.