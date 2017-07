V Madride udeľovali iberoamerické filmové ceny Platino Awards

Na snímke ocenení pózujú na spoločnej fotografii na 4. ročníku udeľovania iberoamerických filmových cien Platino Awards v španielskej metropole Madrid v sobotu 22. júla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 23. júna (TASR) - Argentínski tvorcovia triumfovali v sobotu večer na 4. ročníku udeľovania iberoamerických filmových cien Platino Awards v španielskej metropole Madrid.Film režisérskej dvojice Marian Cohn - Gastón Duprat Vážený občan (El ciudadano ilustre) získal nielen cenu pre najlepší film roka, ale aj cenu divákov, ocenenie za najlepší scenár (Andrés Duprat) a za najlepší mužský herecký výkon (Óscar Martínez).Trofej pre najlepšieho režiséra patrí španielskemu oscarovému tvorcovi Pedrovi Almodóvarovi za snímku Julieta.Rovnaký film ocenili aj za najlepšiu hudbu (Alberto Iglesias).Cenu za najlepší ženský herecký výkon si prevzala renomovaná brazílska herečka Sonia Braga za kreáciu v brazílskom filme Aquarius.Štyri ceny (za najlepšiu kameru, najlepší strih, najlepší zvuk a najlepšiu výpravu) si odniesli tvorcovia fantasy snímky Volanie netvora: Príbeh života (Un monstruo viene a verme), ktorú rodák z Barcelony Juan Antonio Bayona nakrútil v španielsko-britsko-americkej koprodukcii a s anglickým distribučným názovm A Monster Calls.Najlepším dokumentárnym filmom roka je španielska snímka Narodil sa v Sýrii.Aj cena pre najlepší animovaný film roka zostala v Španielsku vďaka snímke Psiconautas.Diváci odmenili cenami za herecké výkony Óscara Martíneza za výkon vo víťaznom argentínskom filme,, ako aj Nataliu Oreiro za kreáciu titulnej postavy vo filme Gilda: No me arrepiento de este amor o živote tragicky zosnulej slávnej argentinskej spěvačky Miriam Alejandry Bianchi. Ocenená rodáčka z uruguajského Montevidea je dobre známa aj na Slovensku, a to nielen vďaka koncertnému vystúpeniu, ale predovšetkým vďaka telenovele Divoký anjel.Medzi ďalšími laureátmi na madridskom slávnostnom večere boli aj produkcie a tvorcovia z Kuby, Mexika či Venezuely.