V Mani otvorili zariadenie včasnej intervencie pre postihnuté deti

Na snímke terapeutická miestnosť v Zariadení sociálnych služieb - Služby včasnej intervencie "KAMILKA" počas slávnostného otvorenia v obci Maňa 17. júla 2017. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Na snímke ubytovacie priestory v Zariadení sociálnych služieb - Služby včasnej intervencie "KAMILKA" počas slávnostného otvorenia v obci Maňa 17. júla 2017. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Maňa 17. júla (TASR) – Zariadenie sociálnych služieb (ZSS) Kamilka v Mani v okrese Nové Zámky dnes otvorilo nový druh sociálnej služby. Služba včasnej prevencie je určená deťom do siedmich rokov veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia, a tiež jeho rodine formou špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie. Zároveň sa v zariadení začala vykonávať stimulácia komplexného vývoja dieťaťa a preventívna aktivita, informovala riaditeľka zariadenia Katarína Némethová.Cieľom včasnej intervencie je poskytovanie včasnej podpory rodine s dieťaťom s postihnutím, formou komplexných služieb na báze dlhodobého sprevádzania. Nová sociálna služba zároveň podporí integráciu rodiny do spoločnosti v najväčšej možnej miere so zohľadnením špecifických potrieb a stimulovanie vývinových možností dieťaťa. Služba včasnej intervencie sa bude poskytovať ambulantnou formou v priestoroch ZSS a terénnou formou v prirodzenom sociálnom prostredí rodiny.Službu včasnej intervencie začalo ZSS Kamilka poskytovať so sociálnym pracovníkom, špeciálnym pedagógom a fyzioterapeutom. Pri poskytovaní služby budú títo zamestnanci úzko spolupracovať s ďalšími špecialistami z radov lekárov, terapeutov a odborníkov z rôznych oblastí, podľa potrieb dieťaťa a jeho rodiny. Poslaním služby včasnej intervencie je zvýšenie kvality života rodín prostredníctvom včasnej podpory poskytovanej od najrannejšieho veku dieťaťa s postihnutím, sprevádzanie rodín v takejto životnej situácii, aby mohli vychovávať dieťa v jeho prirodzenom domácom prostredí.Podľa slov Némethovej bude služba včasnej prevencie prednostne poskytovaná klientom z okresov Nové Zámky, Levice, Šaľa, Komárno a čiastočne aj Nitra.povedala. Podľa vedúce odboru sociálnych služieb Nitrianskeho samosprávneho kraja Viery Kazimírovej pribudne od začiatku septembra ešte jedno zariadenie v Klasove, ktoré bude poskytovať rovnakú službu pre ďalšie okresy kraja.povedala.Podľa Kazimírovej prvotné investície na vytvorenie dvoch zariadení poskytujúcich službu včasnej prevencie dosiahnu 85.000 až 90.000 eur. V tejto sume sú náklady na stavebné úpravy, ale aj na mzdy a odvody zamestnancov.