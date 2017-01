V Maribore sa lúčila ´Tina na Koroškem´, tak trochu aj Zlatá líška

Na snímke slovinská pretekárka Tina Mazeová v cieli prvého kola obrovského slalomu Svetového pohára žien v slovinskom Maribore, 7. januára 2017. Tina Mazeová sa na materskom svahu rozlúčila s bohatou a žiarivou kariérou Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Slovinská lyžiarka Tina Mazeová sa rozlúčila s kariérou počas obrovského slalomu Svetového pohára žien v slovinskom Maribore, 7. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Maribor 8. januára (TASR) - Tina Mazeová ako mariborská Zlatá líška. Tento obraz nie je naplnený kompletnou zjazdárskou mágiou lúčiacej sa slovinskej lyžiarskej - od soboty už - legendy. Na svojom domovskom svahu ani nevyhrala svoje prvé preteky Svetového pohára a ani na ňom svoju úspešnú kariéru triumfom nezavŕšila. Mariborskí fanúšikovia sa dokonca nikdy nedočkali ani Mazeovej celovíkendového triumfu na každoročnom podujatí v obrovskom a špeciálnom slalome. No 26-násobná víťazka pretekov SP predsa vyšla trikrát na piedestál aj na kopcochV roku 2013 Tina Mazeová vyhrala slalom, keď deň predtým jej na 2. mieste v obrovskom slalome chýbalo 8 stotín. A vtedy sa aj jedinýkrát stala celkovou víťazkou podujatia, teda "Zlatou Lisicou". V tej zime a potom ešte aj v roku 2015 už ako dvojnásobnú olympijskú víťazku a štvornásobnú majsterku sveta vítali ako "Zlatu na Koroškem" tisícky ľudí z okolia jej rodnej viesky viackrát s veľkou pompou. V jej najslávnejšej sezóne 2012/13 samosprávu malej obce primäl tlak rodákov k tomu, že na jeden deň dedinka "Črna na Koroškem" zmenila názov na "Tina na Koroškem". Vtedy totiž Mazeová získala veľký glóbus celkovej víťazky Svetového pohára s rekordným počtom bodov (2414) i s rekordným náskokom (1313) a tieto údaje sú v odborných kruhoch považované za neprekonateľné.V sobotu 7. januára sa s vrcholovým zjazdárstvom rozlúčila už iba exhibične, hoci v rámci riadnej výsledkovej registrácie. Výraz DNF1 (nedokončila 1. kolo) neznamená, že Mazeová vypadla na trati obrovského slalomu tak, ako pred 18 rokmi, keď v Maribore svoju púť prestížnym seriálom odštartovala. Tentoraz si s číslom 34 zaspievala svoju grandióznuv 401. pretekoch SP a takmer určite posledných, hoci 13-násobná medailistka z vrcholných podujatí konštatovala:Aj jej záverečná šou - Mazeová najprv zastavila pri trénerskom tíme po zhruba polminúte jazdy a potom aj pred cieľovou čiarou. Vypla si viazanie a do priestoru, v ktorom sa zvykla tešiť z triumfov, prišla peši. Časti výstroja povyhadzovala medzi divákov a vyhlásila:Okrem iných Tinu Mazeovú osobne či cez sociálne siete pozdravili jej veľké rivalky, ktoré teraz budú pod jej komentátorským drobnohľadom. Najmä Rakúšanka Anna Veithová a Američanka Lindsey Vonnová majúPredovšetkým kvôli nim Slovinka prišla ešte o dva veľké a o niekoľko malých glóbusov. Veithová (v tom čase Fenningerová) jej zabránila získať aj ďalšie dva majstrovské tituly. Svoju úlohu v niektorých nedotiahnutých métach zohral aj fakt, že Slovinka ako jediná zo špičky vo svojej ére viacero sezón absolvovala kompletné programy SP, MS i ZOH. Teda počas MS, z ktorých má 4 tituly a celkovo 9 medailí, musela vždy absolvovať šesť súťaží a dva merané tréningy na zjazd za 13-14 dní.Mazeová na predchádzajúcich a z jej pohľadu posledných MS v záverečnom slalome, na ktorý mala po takmer trojtýždennej pauze iba deň tréningu, dokázala ísť do prvej desiatky (8. miesto). V cieli druhého kola bola totálne zničená po dvoch jazdách, v ktorých k skvelej technike a prehľadu už nedokázala dodať esprit, tobôž jej tradičnú gradáciu v cieľovom spáde. Na tomto šampionáte sa však stala majsterkou sveta v zjazde, teda v kráľovskej disciplíne a v kombinácii, ináč zvanej disciplína zjazdárskej všestrannosti.Pri hodnotení Mazeovej kariéry sú preto podstatné kontexty. Na rozdiel od ostatných súperiek na plný plyn a na všetkých frontoch fungovala celú zimu a celé sezóny. Pred štyrmi rokmi jej to pri fantastickej forme umožnilo vytvoriť - zdravým rozumom neuchopiteľný - svetový rekord v počte bodov celkovej klasifikácie Svetového pohára. K míľniku 2414 bodov, ktorý aj v mužskej kategórii ide mimo chápania, sa sotva dakto priblíži. A Mazeová predovšetkým zadala iné parametre v rekordnom náskoku. V tom čase tiež na vrchole jazdiaca Maria Höfl-Rieschová ako druhá v poradí stratila na víťazku viac bodov, ako sama získala! Nemka dosiahla 1101 a sezónny náskok 1313 bodov je jedným z najvýraznejších počinov parádnej zjazdárky Tiny Mazeovej.