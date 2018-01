V meste Prešov pribudlo 15 bezpečnejších priechodov pre chodcov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann

Prešov 12. januára (TASR) – V Prešove pribudlo vlani 15 nových bezpečnejších priechodov pre chodcov so zvýrazneným osvetlením. Mesto má takýmto spôsobom zabezpečených už celkovo 50 priechodov. Radnica investuje finančné zdroje do bezpečnosti na cestách hlavne na miestach s hustou premávkou. Informoval o tom tlačový referent mesta Milan Grejták.Najviac – 12 nových bezpečnejších priechodov pre chodcov pribudlo na dokončenom úseku Nábrežnej komunikácie. Ďalšie tri sú na mestských komunikáciách, a to na uliciach Vajanského, Prostějovskej a Mukačevskej. Grejták uviedol, že radnica tak reagovala na požiadavky občanov a poslancov mestského zastupiteľstva.Okrem vlastných zdrojov mesto Prešov využilo na budovanie bezpečnejších priechodov aj grantový program ČSOB nadácie – Pozor! Zebra na ceste. V rámci neho prešovská samospráva získala dotáciu vo výške viac ako 5300 eur. Z tejto podpory bolo financované bezpečnostné verejné osvetlenie na Prostějovskej ulici, ktoré výrazne osvetľuje priechod pre chodcov. Súčasťou projektu bolo tiež osadenie dvoch informačných tabúľ. Tie upozorňujú vodičov na priechod, ktorý výrazne využívajú žiaci blízkej základnej školy.