V múzeu v Rimavskej Sobote vystavia supa bielohlavého

Rimavská Sobota 31. januára (TASR) – Dermoplastický preparát supa bielohlavého bude aktuálnym predmetom mesiaca v Gemersko-malohontskom múzeu (GMM) v Rimavskej Sobote, ktorý si do 28. februára budú môcť pozrieť jeho návštevníci. TASR o výstavnom predmete informovala biologička GMM Monika Gálffyová."Preparát pochádza pravdepodobne ešte zo zbierok Zjednoteného protestantského gymnázia v Rimavskej Sobote. Jeho riaditeľom bol jeden zo zakladateľov a neskorší prvý riaditeľ múzea Ján Fábry (1830 – 1907), ktorý na škole založil zbierku učebných pomôcok. Supa gymnáziu v školskom roku 1892/93 daroval Aladár Hámos, ktorý ho zastrelil pri Mostare v dnešnej Bosne a Hercegovine a dal ho vypreparovať Károlyovi Kunsztovi," načrtla biologička.Postupom času sa podľa jej slov časť zbierok gymnázia stala súčasťou prírodovedného kabinetu Základnej školy na Daxnerovej ulici, ktorá ho spolu s ďalšími učebnými pomôckami darovala v roku 1990 múzeu.Sup bielohlavý je rozšírený v juhozápadnej palearktíde, orientálnej a južnej etiópskej oblasti. V Európe hniezdi na Pyrenejskom polostrove, vo Francúzsku, v Taliansku, na Balkánskom polostrove, Kréte a Kryme. Na Slovensku nehniezdi, no zalietava sem na svojich potulkách.Dospelý sup bielohlavý váži približne sedem až desať kilogramov a rozpätie krídel má 2,3 až 2,65 metra. Samice sú o niečo väčšie ako samce. Hniezdi v horách na vysokých skalách a často sa zdržiava v kŕdľoch. Dožíva sa 25 rokov. Je zdochlinožravý, živí sa hlavne telami veľkých cicavcov, napríklad hovädzieho dobytka.