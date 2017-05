V nedeľu Monako aj Indianapolis, Alonso o druhú časť trojkoruny

Na snímke španielsky jazdec Fernando Alonso. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Motoristická "super nedeľa" 28. mája:



Veľká cena Monaka F1 (14.00 h, 78 kôl, Sport2 TV)

500 míľ Indianapolis (18.20 h SELČ, 200 kôl, Nova Sport 1)



Piloti, ktorí zvíťazili na Indy 500 aj VC Monaka/stali sa majstrami sveta F1:



Graham Hill (V. Brit.): 1966 (Indy) + 1963, 1964, 1965, 1968, 1969 (Monako)/1962, 1968 (MS)

Jim Clark (V. Brit.): 1965 (Indy) + 1963, 1965 (MS)

Mario Andretti (USA): 1969 (Indy) + 1978 (MS)

Emerson Fittipaldi (Braz.): 1989, 1993 (Indy) + 1972, 1974 (MS)

Jacques Villeneuve (Kan.): 1995 (Indy) + 1997 (MS)

Juan Pablo Montoya (Kol.): 2000, 2015 (Indy) + 2003 (Monako)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Monako 26. mája (TASR) - V nedeľu sa rozhodne o víťazoch dvoch z troch najslávnejších motoristických podujatí sveta. O 14.00 h odštartuje Veľká cena Monaka F1, o štyri hodiny a dvadsať minút neskôr sa začne 500 míľ Indianapolis.V Európe púta väčšiu pozornosť 3337-metrový mestský okruh s najpomalšou zákrutou majstrovstiev sveta, tunelom či prístavom s jachtami. Zámorie žije 2,5-míľovým ľavotočivým oválom, na ktorom aktéri absolvujú dvesto kôl. Dvojnásobný svetový šampión F1 Fernando Alonso by sa za normálnych okolností predstavil v Monaku, ale dlhotrvajúce technické problémy monopostu ho primäli ku zmene, hoci jednorazovej, prostredia.Tridsaťpäťročnému Španielovi však nešlo len o krátky únik, zabezpečil si šancu získať druhú časť pomyselnej trojkoruny, do ktorej okrem Monaka, resp. celkového prvenstva v seriáli F1 a Indianapolisu patria vytrvalostné preteky 24 hodín Le Mans. Tento neoficiálny úspech skompletizoval v histórii jedine Brit Graham Hill. Na Indy 500 sa radoval v roku 1966, o šesť rokov neskôr triumfoval v Le Mans. Rovnako ako Alonso bol dvojnásobným majstrom sveta F1 (1962, 1968) a v Monaku zvíťazil dokonca päťkrát (1963, 1964, 1965, 1968, 1969). Alonso získal tituly v rokoch 2005 a 2006, v Monaku vystúpil na najvyšší stupienok v sezónach 2006 a 2007. Dve časti trojkoruny pri chýbajúcom Le Mans majú na konte Brit Jim Clark, Američan Mario Andretti, Brazílčan Emerson Fittipladi, Kanaďan Jacques Villeneuve a Juan Pablo Montoya z Kolumbie. Posledný menovaný sa predstaví aj na štarte tohtoročného Indianapolisu, vyrazí z osemnástej priečky.Španielsky nováčik si v kvalifikácii vypracoval omnoho lepšiu východiskovú pozíciu, zabojuje z druhého radu a piateho miesta. Ťažkosti jeho McLarenu v F1 má na svedomí pohonná jednotka Honda, rovnakú kombináciu má k dispozícii aj v zámorí, ale tam sa japonskému dodávateľovi momentálne darí. Navyše, stroj pripravuje špičkový tím Andretti Autosport. Rýchlosť mu nechýba, Alonso sa na ovál adaptoval promptne a jeho šanca uspieť je preto reálna.Dvojnásobný víťaz Indy 500 Al Unser ml. (1992, 1994) si myslí, že ak sa mu to podarí, môže to do IndyCar Series prilákať viac hviezd F1. "Jeho víťazstvo by zvýšilo popularitu nášho športu. Šampióni F1 by si povedali, že majú možnosť napodobniť Grahama Hilla, Jimmyho Clarka, Emersona Fittipaldiho. Aj Juan Pablo Montoya, ktorý sa nestal majstrom sveta, si obľúbil Indianapolis 500. Pokiaľ tak Alonso triumfuje, výsledkom bude viac pilotov F1 na tejto skvelej trati," povedal Unser ml. pre portál autosport.com."Chcem zažiť ten moment, vychutnať si tú skúsenosť. Stále mi chýbajú návyky v podstatných úsekoch pretekov, vynasnažím sa vynahradiť to rýchlosťou a motiváciou," vyhlásil Alonso. Pre túto príležitosť sa rozhodol obetovať Monako, kde by rýchlostný deficit jeho McLarenu-Honda bol najmenej citeľný v celom kalendári. Nahradí ho svetový šampión 2009 Jenson Button z Veľkej Británie.