V nedeľu sa uskutoční na Cypre druhé kolo prezidentských volieb

Nikózia 3. februára (TASR) - Grécki Cyperčania sa pripravujú na nedeľňajšie druhé kolo prezidentských volieb - takmer sedem mesiacov po ďalšom nevydarenom pokuse o zjednotenie etnicky rozdeleného stredomorského ostrova. Informuje o tom v sobotu agentúra AP.Cyperský prezident Nikos Anastasiadis by chcel zopakovať svoj triumf na ľavicovým kandidátom Stavrosom Malasom z roku 2013, keďže už vtedy stáli obaja proti sebe. Prieskumy ukazovali, že Anastasiadis by mal Malasa v druhom kole s prevahou poraziť, ale ten v minulotýždňovom prvom kole zaznamenal dobrý výsledok, čo by mohlo viesť k tesnejšiemu súboju.Voliči sú však skeptickí, či by ich niekto z nich vedel vyviesť z labyrintu desiatky rokov trvajúcich sporov s cyperskými Turkami. Na území medzinárodným spoločenstvom neuznanej Severocyperskej tureckej republiky sa voľby nekonajú.Favorizovaný Anastasiadis získal v prvom kole 35,5 percenta odovzdaných hlasov, zatiaľ čo Malas dostal 30,25 percenta. V nedeľňajšom druhom kole sa hlasovacie miestnosti otvárajú o 6.00 h SEČ a zatvárajú o 17.00 h SEČ.Cyprus je rozdelený na etnickom základe od invázie Turecka v roku 1974, ktorá bola reakciou na štátny prevrat s cieľom pripojiť ostrov ku Grécku. Výsledkom vlaňajšieho kola rokovaní mala byť dohoda o vytvorení federácie tvorenej dvoma územnými celkami, ale rozhovory vo Švajčiarsku sa skončili neúspechom.