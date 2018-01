V nemeckom kádri na ZOH 2018 v hokeji budú aj Ehrhoff či Goc

Hokejový reprezentant Nemecka Christian Ehrhoff (vľavo) oslavuje strelenie otváracieho gólu so spoluhráčmi Leonom Draisaitlom a Matthiasom Plachtaom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nominácia Nemecka na ZOH v Pjongčangu:

Brankári: Danny aus den Birken (EHC RB Mníchov), Dennis Endras (Adler Mannheim), Timo Pielmeier (ERC Ingolstadt)



Obrancovia: Dennis Reul (Adler Mannheim), Daryl Boyle (EHC Red Bull Mníchov), Christian Ehrhoff (Kolín nad Rýnom), Yannic Seidenberg (EHC RB Mníchov), Björn Krupp (Grizzlys Wolfsburg), Jonas Müller (EHC Eisbären Berlín), Frank Hördler (EHC Eisbären Berlín), Moritz Müller (Kolín nad Rýnom)



Útočníci: Brooks Macek (EHC RB Mníchov), Marcus Kink (Adler Mannheim), Matthias Plachta (Adler Mannheim), Frank Maurer (EHC RB Mníchov), Patrick Reimer (Ice Tigers Norimberg), Yasin Ehliz (Ice Tigers Norimberg), Gerrit Fauser (Grizzlys Wolfsburg), Patrick Hager (EHC RB Mníchov), Felix Schütz (Kolín nad Rýnom), Marcel Goc (Adler Mannheim), Dominik Kahun (EHC RB Mníchov), Leonhard Pföderl (Ice Tigers Norimberg), Daid Wolf (Adler Mannheim), Marcel Noebels (EHC Eisbären Berlín)



Náhradníci: Matthias Niederberger (Düsseldorfer EG), Konrad Abeltshauser (EHC RB Mníchov), Sinan Akdag (Adler Mannheim), Justin Krueger (SC Bern/Švajč.), Stefan Loibl (Straubing Tigers)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 23. januára (TASR) - Nemecká hokejová reprezentácia sa na ZOH v Pjongčangu predstaví iba s hráčmi z domácej DEL. Najväčšie zastúpenie v nominácii má majstrovský EHC Red Bull Mníchov, ktorý dodal do tímu sedem hokejistov.Vo výbere trénera Marca Sturma figurujú dvaja hráči so skúsenosťami zo zámorskej NHL - lídrom defenzívy by mal byť Christian Ehrhoff a v útoku sa bude kouč spoliehať na Marcela Goca. Ehrhoff sa predstaví už na svojej štvrtej zimnej olympiáde, Goc na tretej.povedal Sturm podľa agentúry DPA.