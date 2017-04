V Nemecku a Taliansku zatkli členov berlínskej teroristickej skupiny

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Rím 28. apríla (TASR) - Polícia v Nemecku a Taliansku zatkla v januári členov salafistickej teroristickej bunky pôsobiacej v nemeckom hlavnom meste Berlín, ale zatknutie oznámili z dôvodov prebiehajúceho vyšetrovania až dnes. Vysvetlenie poskytla na dnešnej tlačovej konferencii talianska polícia.Dvaja členovia bunky, Nkanga Lutumba (27) z Konga a Soufiane Amri (22) z Maroka, boli zachytení v talianskom prístavnom meste Ancona 4. decembra, keď smerovali do Sýrie, kde mali v pláne stať sa zahraničnými bojovníkmi, uviedla polícia.Nasledujúci deň Amriho vyhostili z Talianska a podľa predpokladov úradov sa vrátil do Nemecka; Lutumbu previezli do zadržiavacieho centra pre migrantov. Tam ho 2. januára zatkli, keď vyšetrovatelia zistili, že je napojený na teroristov.Súbežné nemecké vyšetrovanie vyústilo 31. januára do zatknutia Amriho a ďalších deviatich podozrivých členov bunky, ako aj do zatvorenia mešity, ktorú navštevoval Anis Amri, útočník z Berlína, ktorý tam na vianočnom trhu 19. decembra zabil nákladným autom 12 ľudí.Salafistická teroristická bunka z Berlína bola teda napojená na Anisa Amriho a bola aj pobočkou Islamského štátu stojacou za jeho útokom na vianočnom trhu.Útočníka z Berlína Anisa Amriho, ktorý vrážal nákladným vozidlom do ľudí na zaplnenom vianočnom trhu, štyri dni po útoku zastavili policajti neďaleko Milána a v prestrelke ho zabili. Jeho kontakty v Taliansku sú odvtedy predmetom vyšetrovania.Lutumba a Soufiane Amri, ktorí sa stali cieľom dnes oznámenej policajnej operácie, patrili do 11-člennej teroristickej bunky, boli "", boli tiež pripravení spáchať násilné činy a obetovať svoje životy, dodala talianska polícia.