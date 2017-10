V Nitre uvedú premiéru inscenácie Farma zvierat

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nitra 13. októbra (TASR) – Staré divadlo Karola Spišáka (SDKS) v Nitre dnes uvedie premiéru hry Farma zvierat. Inscenácia je adaptáciou známeho románu Georga Orwella Zvieracia farma, ktorú zdramatizoval Guy Masterson.Režisér Peter Chmela spolu s umeleckým súborom SDKS v hre vyrozprávajú príbeh o tom, ako sa zvieratá rozhodnú z farmy vyhnať ľudí, ktorých považujú za svojich tyranov a zotročovateľov. Ich jediným cieľom je žiť a pracovať na farme, ktorá by patrila iba im. Riadia sa pritom zásadou, že všetky zvieratá sú si rovné.Postupne sa však i zvieratá začnú rozdeľovať do spoločenských tried a vzniká rebríček, v ktorom niekto musí byť hore a niekto dole.hovoria o inscenácie jej tvorcovia.