V Novej Bani plánujú vysadiť arborétum

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nová Baňa 25. septembra (TASR) - Na náučnom chodníku Zvonička chcú novobanské Mestské lesy vybudovať arborétum. Podľa konateľa spoločnosti Víťazoslava Chrappu bude mať arborétum nielen náučný charakter, ale pomôže podporiť cestovný ruch a zviditeľniť mesto.Realizáciu arboréta, ktorá je vyčíslená na približne 94.000 eur, by chceli Mestské lesy financovať z dotácie. Aktuálne tak čakajú na vhodnú výzvu, z ktorej by sa o finančné prostriedky mohli uchádzať.priblížil aktuálny stav Chrappa.Arborétum by malo vzniknúť na ľahko dostupných miestach, jeho návšteva by nemala byť náročná. Spoločnosť chce, aby bolo zaujímavé pre školákov, ale aj pre seniorov.Dreviny chcú Mestské lesy vysadiť v lokalite od Kohútova po Zvoničku.priblížil Chrappa. Okrem domácich drevín, ako rôzne druhy dubov a javorov, buk či hrab, by tu mali mať svoje miesto aj kry a neskôr aj privezené druhy drevín.V začiatkoch realizácie projektu počítajú Mestské lesy aj s pomocou dobrovoľných hasičov. Dôležité totiž podľa Chrappu bude, aby sa sadenice dobre zakorenili. Keďže býva problémom obrovské sucho, o pomoc so zalievaním chcú požiadať miestny dobrovoľný hasičský zbor. Projekt, ktorý spoločnosť vyšiel na 3680 eur, počíta aj s realizáciou ochrany proti zveri.