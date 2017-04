V obci Vlachovo sa údajne ťažilo zlato, unikátom je prírodná ľadovňa

Na snímke ľadovňa postavená v tvare pyramídy v obci Vlachovo. Foto: TASR/Maroš Černý Foto: TASR/Maroš Černý

Na snímke skalnaté bralo v strede obce. Foto: TASR/Maroš Černý Foto: TASR/Maroš Černý

Dominantou obce Vlachovo je kaštieľ, ktorý kedysi patril Andrássyovcom. Obec dala objekt v roku 2004 z fondov Európskej únie kompletne zrekonštruovať. Na snímke kaštieľ Andrássyovcov v súčasnej podobe. Foto: TASR/Maroš Černý Foto: TASR/Maroš Černý

Na snímke jeden z rybníkov vo Vlachove. Foto: TASR/Maroš Černý Foto: TASR/Maroš Černý

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vlachovo 29. apríla (TASR) - Viaceré zaujímavosti spojené s históriou baníckej obce Vlachovo v Rožňavskom okrese dodnes lákajú množstvo návštevníkov. Či už sú to stavby po slávnom rode Andrássyovcov, alebo prírodný útvar v strede obce, ktorý mala grófka v obľube.Prvá písomná zmienka o obci, ktorá leží v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria, v údolí rieky Slaná, je z roku 1427. Ako poznamenal starosta obce Peter Pakes, vtedy už bolo na tomto území zapísaných 40 port.prezradil starosta.Názov obce sa niekoľkokrát menil.vysvetlil starosta.V strede obce sa nachádza prírodný skalnatý útvar, ktorý miestni volajúuviedol pre TASR Pakes.Obec Vlachovo má v súčasnosti 860 obyvateľov. Je známa viacerými kultúrnymi podujatiami, ale najmä množstvom hudobných skupín.povedal pre TASR starosta obce Peter Pakes.prezradil Pakes.Za tým, že majú v obci toľko hudobníkov, sú podľa neho nielen gény.priblížil starosta obce.Obec je známa nielen hudobníkmi, ale i dominantou v podobe kaštieľa, ktorý kedysi vlastnili Andrášiovci.povedal Pakes.Obec chce podľa jeho slov prostredníctvom štrukturálnych fondov či štátnej pomoci zrekonštruovať spoločenský klub obce a budovu obecného úradu.priblížil starosta.Verí, že obnovia i letné kúpalisko, ktoré v obci majú. Momentálne je však v rekonštrukcii.Podľa Pakesa sú radi, že väčšina Vlachovčanov je zamestnaných.skonštatoval starosta.Dominantou obce Vlachovo je kaštieľ, ktorý kedysi patril Andrássyovcom. Tento rod pôsobil na Gemeri a okrem Betliara vlastnil kaštieľ i v tejto obci.uviedol pre TASR starosta obce Peter Pakes.povedal starosta.Budova bola v žalostnom stave, keďže za prvej Československej republiky v rokoch 1922 až 1923 slúžila aj ako vojenské kasárne.priblížil Pakes.Obec dala kaštieľ kompletne zrekonštruovať v roku 2004 z fondov Európskej únie.povedal starosta.Tá je podľa jeho slov rozdelená na dve časti. Jedna z nich približuje históriu baníctva.dodal Pakes.Obec Vlachovo mala v minulosti roľnícko-banícky charakter. Popri roľníctve boli ľudia zamestnaní v banských závodoch v obci či v okolí. O rozvoj hutníctva vo Vlachove i v celej Gemerskej župe sa pričinil syn grófa Karola Andrássyho, Emanuel.vysvetlil starosta obce Peter Pakes.V súvislosti s rozmáhajúcou sa hutníckou výrobou v 18. a 19. storočí bola v obci značne rozšírená výroba dreveného uhlia pre hutnícke účely.priblížil Pakes.Spracovaním železa, kovaním zbraní a dokonca aj zvonolejárstvom sa zaoberala prevádzka hámra, kováčskeho stroja - buchara na vodný pohon.priblížil starosta.Ako hovorí jeden z poslancov obecného zastupiteľstva Juraj Kováč, Emanuel Andrássy pootváral viacero baní v okolí." vysvetlil.Syn Emanuel dal podľa jeho slov postaviť i železnicu z dnešného Maďarska, ktorá mala koncovú stanicu v Dobšinej.dodal Kováč s tým, že v obci sa zachovali vzorky rudy, ktoré posielal do celej Európy ako ponuku na odbyt surového železa.Rod Andrássyovcov, ktorý si v obci Vlachovo v rožňavskom okrese postavil kaštieľ, bol podľa slov starostu obce Petra Pakesa technicky zdatný. Svedčí o tom kamenná ľadovňa, ktorá sa neďaleko kaštieľa dodnes zachovala.vysvetlil starosta.V spodnej časti mali na ľadových kryhách uloženú zverinu.prezradil Pakes.Ľadovňa je postavená v štýle pyramídy. Podľa starostu Andrássyovci boli cestovateľmi, často chodili do Afriky, odkiaľ si nosili rôzne poznatky a predmety.priblížil starosta.Aj v súčasnosti chodia, túto dá sa povedať že technickú pamiatku, navštevovať turisti. Prídu sem, popozerajú, že ako to vlastne niekedy fungovalo. Snažili sme sa ju troška zrekonštruovať, v roku 2007 sme na to získali finančné prostriedky, aby sme ju udržali aspoň v takom stave, ako je teraz. Samozrejme, podpísal sa pod to zub času, aj to prostredie samotné deformuje, ale je táto vzácnosť viditeľná.Rybníky, odkiaľ do ľadovne nosili ryby, si dali postaviť Andrássyovci. Dnes patria Slovenskému rybárskemu zväzu a využívajú ich rybári z celého okolia.povedal Pakes.Rybníky časom zanikli, prostredie bolo zarastené. V 70. rokoch sa rybári pustili do ich obnovy.vysvetlil hospodár rybníkov Vladimír Hronec.