V okrese Košice-okolie pri nehode zomreli dvaja spolujazdci

Foto z miesta nehody na facebookovej stránke polície. Foto: www.facebook.com Foto z miesta nehody na facebookovej stránke polície. Foto: www.facebook.com

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 13. októbra (TASR) - V okrese Košice-okolie došlo k dopravnej nehode pri ktorej zahynuli dvaja ľudia. Polícia o tom informuje na svojom facebookovom profile.Podľa zverejnených informácií vozidlo značky Škoda Felícia narazilo zadnou časťou do kombajnu a následne narazilo do plotu, do stromu a nakoniec skončilo v potoku."Dvaja spolujazdci vo veku 20 a 34 rokov zomreli. Šofér a ďalší spolujazdec boli prevezení do nemocnice," uvádza polícia a upozorňuje, aby vodiči jazdili opatrne.