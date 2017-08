V okrese Nové Zámky sa dopravná nehodovosť mierne znížila

Ilustračné foto. Foto: TASR/Prezídium HaZZ Foto: TASR/Prezídium HaZZ

Nové Zámky 4. augusta (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru (OR PZ) v Nových Zámkoch zaznamenalo od začiatku tohto roka do 30. júla na cestách Novozámockého okresu 159 dopravných nehôd, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o jednu menej.Ako TASR informoval riaditeľ OR PZ Daniel Zahorák, pri nehodách došlo k následkom na zdraví u 74 zúčastnených osôb, čo je o dve viac ako v roku 2016.informoval Zahorák.Podľa jeho ďalších slov sa od 24. do 30. júla stalo na komunikáciách Novozámockého okresu päť dopravných nehôd, čo je o jednu menej ako minulý rok, z nich dve mali následky na živote alebo zdraví. "Pri týchto nehodách utrpeli dve osoby ľahké zranenie. Ani pri jednej nehode sme nezistili požitie alkoholických nápojov. V porovnaní s minulým rokom sme v rovnakom období pri šiestich nehodách zaznamenali dva prípady požitia alkoholických nápojov," dodal riaditeľ OR PZ v Nových Zámkoch.