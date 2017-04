V Podbrezovej odvolali trénera Fabuľu

Na snímke Marek Fabuľa Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Podbrezová 25. apríla (TASR) - Marek Fabuľa nie je od pondelka tréner účastníka najvyššej slovenskej futbalovej súťaže FO ŽP Šport Podbrezová. Ako informovalo utorňajšie vydanie denníka Šport, vedenie klubu odvolalo aj jeho asistenta Miroslava Guzu.Horehronci po vydarenej jeseni nedosiahli na víťazstvo v desiatich stretnutiach za sebou. Naposledy vyhrali v novembri 2016. Vo fortunaligovej tabuľke figurujú na tretej priečke zaručujúcej postup do predkola Európskej ligy UEFA 2017/2018. Z doterajšieho realizačného tímu by mal zostať tréner brankárov Peter Boroš, otázku nového kouča by malo vedenie klubu doriešiť v utorok.Už v stredu čaká na Podbrezovú domáce stretnutie 29. kola FL s FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble.