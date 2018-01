V pokračovaní šou Zem spieva budú i súbory a jednotlivci zo zahraničia

Na archívnej snímke sprievodný folklórny program počas predstavenia novej šou Zem spieva. Foto: TASR - Dano Veselský Na archívnej snímke sprievodný folklórny program počas predstavenia novej šou Zem spieva. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 13. januára (TASR) - Pokračovanie úspešnej folklórnej šou Zem spieva pripravila pre svojich divákov RTVS. Prvú časť odvysiela na Jednotke v sobotu o 20.30 h.Šou zabodovala u divákov v minulom roku. Po diváckom úspechu sa tvorcovia pustili do prípravy ďalšej série. To, že Slovensko má ešte nemalé zásoby talentov venujúcich sa folklóru, dokázal záujem o kastingy, ktoré sa konali v októbri. Do Martina a Starej Ľubovne prišlo, podobne ako pri prvej sérii, približne 2000 záujemcov. Z nich odborná porota vybrala 63 účinkujúcich - jednotlivcov, umeleckých súborov a skupín, ktorí sa predstavia v siedmich štúdiových kolách. Do semifinále postúpi maximálne 21 súťažiacich. Z desiatich najlepších vyberú vo finále diváci SMS hlasovaním absolútneho víťaza.V pokračovaní šou sa v úlohe moderátorov opäť objaví trio S Hudbou Vesmírnou a na stoličky porotcov zasadnú odborníci - Samo Smetana, Barbora Morongová, Lenka Šútorová Konečná, Alžbeta Lukáčová a Vlado Michalko. V úlohe lokálpatriotov sa predstavia - v prvej časti Janko Koleník, Milka Zimková a Lujza Garajová-Schrameková. V ďalších častiach to budú napríklad Jana Kirschner, Katka Knechtová, Matej Tóth, Ondrej Kandráč, Mária Kráľovičová.Zaujímavosťou druhej série je účasť súborov i jednotlivcov zo zahraničia. "Ide nielen o zahraničných Slovákov, ktorí sa venujú nášmu folklóru v Srbsku, Rumunsku, Anglicku, Maďarsku či Kanade, ale aj o milovníkov slovenského folklóru z Japonska, ktorí sa združujú v súbore Valaška," TASR informovala Erika Rusnáková, hovorkyňa RTVS. Tá opätovne prinesie šou prostredníctvom internetu bez geoblokácie. "Takže Zem spieva si budú môcť diváci pozrieť online na webe rtvs.sk kdekoľvek na svete," dodala.