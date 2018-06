V Poľsku havaroval autobus so školákmi na výlete, zranilo sa 44 ľudí

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 8. júna (TASR) - Celkovo 44 ľudí utrpelo v piatok na juhu Poľska zranenia pri zrážke autobusu vezúceho žiakov zo školského výletu a dvoch ďalších vozidiel. Medzi zranenými je podľa poľských úradov aj mnoho detí, informovala agentúra AP.Hovorkyňa miestnej záchrannej služby uviedla, že po nehode v obci Tenczyn previezli do nemocníc 25 ľudí. Vo vážnom stave sú podľa nej štyria z nich vrátane vodičov autobusu i kamióna.K zrážke autobusu, kamióna a auta došlo v piatok ráno na úzkej, kľukatej a rušnej ceste vedúcej z horského strediska Zakopané do metropoly Varšava. Na záberoch, ktoré odvysielali poľské televízie, je vidieť autobus s poškodenou prednou časťou v priekope.Hovorca miestnej polície Marian Rokosz uviedol, že deti, ktoré sa v autobuse viezli, mali približne 13 rokov a do Varšavy sa vracali zo školského výletu. Polícia i prokuratúra vyšetrujú príčinu nehody.