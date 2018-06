V pondelok vyrážajú farmári na traktoroch z východu SR do Bratislavy

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Bratislava 18. júna (TASR) - V pondelok vyrážajú farmári na traktoroch z východného Slovenska, do Bratislavy by mali prísť v stredu (20.6.). Postupne sa k nim budú pridávať farmári z ostatných regiónov a spoločne prídu do Bratislavy, kde upozornia na ich problémy. Trasu a program protestného zhromaždenia budú farmári priebežne zverejňovať. Informoval o tom Jaroslav Jánoš, predseda Združenia vlastníkov pôdy a farmárov Slovenska.Severná trasa protestnej jazdy poľnohospodárov sa začína v pondelok z Bardejova o 9.00 h. Južná trasa protestnej jazdy poľnohospodárov sa začne v Michalovciach.uviedol Patrik Magdoško zastupujúci Iniciatívu poľnohospodárov, ktorá zastrešuje malých a stredných farmárov z celého Slovenska.Protestnou jazdou chcú farmári apelovať na urýchlené riešenie ich roky sa vlečúcich problémov, ktoré spísali v Košickej výzve. Z nej považujú za kľúčové vytvorenie špecializovaného vyšetrovacieho tímu, ktorý prešetrí prípady utláčaných farmárov, ďalej zabezpečenie toho, aby Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplácala dotáciu len subjektu, ktorý má k pôde právny vzťah, to znamená len tomu, kto ju vlastní, alebo má na ňu nájomnú zmluvu, alebo ju má v náhradnom užívaní.Za kľúčové považujú farmári tiež vytvorenie korektných a transparentných pravidiel prideľovania pôdy tak, aby sa k pôde Slovenského pozemkového fondu (SPF) prednostne dostali miestni mladí a malí poľnohospodári, ako aj obmedzenie nadobúdania pôdy podľa výmery a len pre fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenska.dodal Jaroslav Jánoš z Iniciatívy poľnohospodárov.