V Poprade bude fungovať nová onkochirurgická ambulancia

Chirurgia. Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 27. januára (TASR) - V Nemocnici Poprad, a. s., bude od 1. februára nová onkochirurgická ambulancia. Fungovať bude v priestoroch chirurgickej ambulancie na druhom poschodí polikliniky. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda.Otvorená bude od pondelka do piatka od 13.00 do 15.30 h. Jeden z lekárov bude podľa rozpisu zabezpečovať konzultácie pacientov a ich prípravu na operačný výkon alebo kontroly po operáciách. Ako uviedol generálny riaditeľ popradskej nemocnice Peter Petruš, zdravotná starostlivosť bude opäť o čosi bližšie k pacientovi. Doteraz museli cestovať do onkochirurgických ambulancií v krajských mestách.