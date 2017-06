V Poprade otvorili nové denné centrum pre seniorov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 27. júna (TASR) – Seniori bývajúci na sídliskách Juh môžu navštevovať novootvorené denné centrum na Ulici Ludvíka Svobodu v Poprade, ktoré vzniklo v nevyužitých mestských priestoroch. Tie naposledy slúžili ako krajčírska dielňa. Ide o desiate denné centrum pre seniorov v podtatranskej metropole. Rekonštrukcia priestorov spolu s vnútorným vybavením stála samosprávu 67.000 eur."V Poprade žije 7119 ľudí nad 65 rokov, z toho 3181 na sídliskách Juh. Sme preto radi, že sme práve v tejto lokalite mohli denné centrum otvoriť," uviedla vedúca sociálneho odboru na Mestskom úrade v Poprade Etela Lučivjanská. Otvorenie centra na sídlisku si vyžadovala demografia, čo vyplýva aj z Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Poprad.Denné centrum by malo vytvoriť priestor na vytváranie sociálnych kontaktov. "Chceme, aby tu bola uvoľnená atmosféra, v ktorej sa budú môcť seniori venovať svojim záľubám, budeme tu poskytovať sociálne poradenstvo, budú tu aj rôzne odborné prednášky. Ide aj o to, aby sa ľudia navzájom vypočuli a aj navzájom si možno poradili v rôznych životných situáciách," doplnila Lučivjanská.Denné centrum s názvom Juh bude otvorené vždy v piatok a v pondelok. Následne budú otváracie dni upravené podľa potrieb samotných návštevníkov. "Chceme byť bližšie k ľuďom, predovšetkým k tým, ktorí to potrebujú a zároveň si to zaslúžia za všetko, čo pre spoločnosť urobili," uzavrel primátor Popradu Jozef Švagerko.Seniori mali doteraz na sídlisku Juh k dispozícii len denné centrum v dome s opatrovateľskou službou Xenón. To však už kapacitne nepostačovalo, preto časť z nich prešla do nového centra.