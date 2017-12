V priebehu prvého polroka nás opustili tieto slovenské osobnosti

V priebehu tohto roku nás opustilo niekoľko významných osobností. Slovensko smútilo za Zdenou Gruberovou, Robom Beňom, Ferom Horom, Jozefom Polešenským a mnohými ďalšími.

Teraz.sk prináša chronológiu úmrtí slovenských osobností v prvom polroku 2017.

JANUÁR

- V Zelenči pri Trnave vo veku 59 rokov zomrela herečka Z-divadla Štefánia Pepka Slobodová, výrazná osobnosť slovenského amatérskeho divadla. Bola priateľkou a múzou režiséra Jozefa Bednárika. Za svoje majstrovstvo na divadelných doskách získala ako vôbec prvá ochotnícka herečka Cenu Jozefa Kronera. Ceny si odniesla z festivalov v bývalom Československu, okrem iných z Jiráskovho Hronova, Scénickej žatvy v Martine. V roku 2001 o nej režisér Fedor Bartko nakrútil dokumentárny film Pepka.

- Vo veku 84 rokov zomrel v Bratislave pedagóg a dokumentarista Vladimír Čížik. Jeho meno bolo dlhé roky spojené aj so Slovenským národným múzeom (SNM), kde viac ako štvrťstoročie pôsobil ako odborný pracovník v Hudobnom múzeu.

- Vo veku 59 rokov zomrel po vážnej chorobe bývalý chodec, tréner a športový novinár Jozef Polešenský. Ako regionálny spravodajca spolupracoval s TASR i viacerými ďalšími médiami. Okrem toho moderoval športové podujatia na Slovensku.

Na archívnej snímke Jozef Polešenský

Foto: Teraz.sk/Facebook

- Zomrel dirigent Zdeňek Macháček vo veku 88 rokov. Od roku 1957 do roku 1999 bol šéfdirigentom Divadla Nová scéna (DNS) a istý čas pôsobil aj ako umelecký vedúci spevohry. Počas jeho života pod jeho taktovkou vznikli desiatky úspešných operetných a muzikálových titulov.

- Prvý slovenský dídžej, moderátor a hudobný publicista Fero Hora zomrel vo veku nedožitých 69 rokov v Bratislave.

- Umelec a pedagóg Milan Adamčiak zomrel vo veku 70 rokov. V roku 1989 bol medzi spoluzakladateľmi združenia Gerulata a Európskeho kultúrneho klubu na Slovensku. V tom istom roku založil aj hudobné zoskupenie Transmusic Comp a o rok neskôr SNEH (Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu) s Michalom Murinom a Petrom Machajdíkom. V roku 1990 spolu s Júliusom Kollerom a Petrom Rónaiom vytvorili umeleckú skupinu Nová vážnosť a Flux Gallery.

- Zomrel vplyvný slovenský a československý politik Komunistickej strany Slovenska (KSS), vedúci tajomník Mestského výboru KSS v Bratislave a poslanec Snemovne národov Federálneho zhromaždenia v normalizačných rokoch 20. storočia Gejza Šlapka. Skonal vo veku 89 rokov v Dome seniorov Veľký Biel.

Archívna snímka. Na slávnostnom odovzdaní križovatky a podchodu sa zúčastnili člen Predsedníctva ÚV KSS, vedúci tajomník MV KSS v Bratislave Gejza Šlapka, primátor hlavného mesta SSR Ladislav Martinák a ďalší predstavitelia. Foto: archív TASR, autor P. Neubauer/4. apríla 1981

Foto: Vtedy.sk/TASR

- Zomrel vo veku 90 rokov akademický architekt Jaroslav Rajchl. Najväčšiu výstavu mal umelec v roku 2004 v bratislavskom Mestskom múzeu, kde ponúkol výtvarné pohľady na rôzne časti hlavného mesta SR.

- Vo veku 83 rokov zomrela v Bratislave herečka Zdena Gruberová. Umelkyňa bola dlhoročnou členkou Činohry Slovenského národného divadla (SND).

Na archívnej snímke Zdena Grúberová

Foto: TASR - Miroslava Cibulková

- Vo veku 88 rokov zomrela spisovateľka, autorka hudobných textov, humoristka a organizátorka kultúrneho života, členka Spolku slovenských spisovateľov (SSS) Katarína Hudecová. V 60. rokoch 20. storočia sa do povedomia verejnosti dostala ako textárka piesní, na ktoré zložili hudbu osobnosti ako Pavol Zelenay, Karol Elbert či Andrej Lieskovský.

- Vo veku 41 rokov zomrel v Trenčíne na následky infarktu tréner a generálny manažér hokejového klubu Dukla Trenčín Ján Kobezda. Na rannom rozkorčuľovaní mu prišlo nevoľno, previezli ho do nemocnice, kde na následky infarktu zomrel.

Na archívnej snímke Ján Kobezda.

Foto: TASR/Erika Ďurčová

- Vo veku 57 rokov zomrel v Martine bývalý futbalový rozhodca Igor Šramka. Počas služobnej cesty na Kysuciach ho 23. januára postihol infarkt. Šramka spolu s Ľubošom Micheľom a Martinom Balkom vytvorili na začiatku tisícročia rozhodcovské trio. Šramka mal už vtedy skúsenosti z veľkých podujatí – na EURO 2000 asistoval v piatich zápasoch, vrátane semifinále, na MS 2002 v štyroch, rovnako bol účastníkom semifinále Brazília – Turecko, zúčastnil sa na Pohári konfederácii FIFA 2001.

FEBRUÁR

- Etnológ a vysokoškolský pedagóg Ján Podolák zomrel vo veku nedožitých 91 rokov. Ján Podolák bol osobnosťou slovenskej etnológie, renomovaným a uznávaným odborníkom, ktorý viac ako polstoročie aktívne formoval a ovplyvňoval podobu tejto vednej disciplíny. Jeho práce patria z hľadiska materiálového rozsahu, metodologického prístupu i teoretických zovšeobecnení k fundamentom domácej vedy.

- Onkológ, univerzitný profesor, rektor Univerzity Komenského (1991-1997), poslanec NR SR (1994-2002) a kandidát na prezidenta SR v roku 1999 Juraj Švec zomrel vo veku 79 rokov.

Juraj Švec sa narodil 16. januára 1938 v Bratislave.

Foto: Pavol Demeš

- Exilová slovenská spisovateľka, prozaička, autorka kníh pre deti a mládež a publicistka Jaroslava Blažková, ktorú prezývali aj slovenská Saganová, zomrela vo veku 83 rokov v Kanade. V roku 1968 emigrovala do Kanady a usadila sa v Toronte. V roku 1971 ju vylúčili zo Zväzu slovenských spisovateľov, jej knihy sa prestali vydávať a normalizačná kritika vyradila jej meno a dielo zo slovenskej literatúry.

- Vo veku 83 rokov zomrela dlhoročná členka Činohry Slovenského národného divadla (SND) Viera Topinková v Bratislave. Okrem množstva divadelných predstavení hrala aj vo filme. Jej hlas znel často z rozhlasového éteru.

Na archívnej snímke Viera Topinková

Foto: SND - Jana Nemčoková

MAREC

- Vo veku 64 rokov zomrel bývalý úspešný volejbalový tréner Vladimír Tallo. Trénoval Sláviu UK, slovenskú reprezentáciu žien a neskôr pôsobil vo Francúzsku, Nemecku aj vo Švajčiarsku.

- V 69. roku života a v 45. roku kňazskej služby zomrel gréckokatolícky kňaz Prešovskej archieparchie Emil Sičák, titulárny arcidekan. Mgr. Emil Sičák pôsobil ako správca farností v Čukalovciach, Mikovej, Ladomírove a ďalších obciach.

- Bývalý televízny novinár a politik Róbert Beňo náhle skonal vo veku 54 rokov na infarkt.

Na archívnej snímke Robert Beňo

Foto: TASR - Milan Drozd

- Vo veku 40 rokov zomrela v Bratislave po ťažkej chorobe výtvarníčka, ilustrátorka a spisovateľka Petra Štrelingerová (umelecké meno Petra Hilbert). Vvyštudovala bábkarskú scénografiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.

- Bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) František Gaulieder vo veku 66 rokov zomrel na následky zranení po tom, ako ho zrazil nákladný vlak na trati medzi Trnovcom nad Váhom a Šaľou. V roku 2014 sa Gaulieder stal poslancom Mestského zastupiteľstva v Galante. V roku 2012 a neskôr aj v roku 2015 mu niekto do poštovej schránky vhodil obálku s nábojom.

- Vo veku 92 rokov zomrel významný slovenský literárny vedec, univerzitný profesor a doctor honoris causa Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici Zdenko Kasáč. Prednášal slovenskú literatúru 20. storočia na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici (1958-80, 1983-90), kde v rokoch 1960 až 1968 vykonával zároveň funkciu prodekana. Medzitým pôsobil ako lektor slovenského jazyka v Inštitúte slovanských štúdií na univerzite v Štrasburgu (1980-83).

Na archívnej snímke Zdenko Kasáč

Foto: UMB

- Vo veku nedožitých 87 rokov zomrel významný slovenský televízny a divadelný režisér Ernest Stredňanský. Bol režisérom televíznych pondelkov, vysielaných z bratislavského štúdia, dlhoročným redaktorom rozhlasových staníc Hlas Ameriky a Slobodná Európa. Stal sa jedným z dvoch slovenských držiteľov Emmy Award, prestížneho amerického ocenenia za televíznu tvorbu.

APRÍL

- Vo veku 64 rokov zomrela po dlhej ťažkej chorobe bývalá popredná športová gymnastka Ľubica Rísová. Bola najuznávanejšia slovenská medzinárodná rozhodkyňa v športovej gymnastike, ale aj trénerka, funkcionárka a pedagogička. Najvýraznejší úspech zaznamenala Rísová, vtedy ešte pod dievčenským menom Krásna, na MS 1970 v Ľubľane.

- Vo veku 80 rokov v Bratislave zomrel dlhoročný slovenský historik a bývalý riaditeľ Historického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) Valerián Bystrický. Jeho meno bolo dlhé roky spojené najmä s výskumom všeobecných a slovenských dejín 20. storočia.

Na archívnej snímke Valerián Bystrický

Foto: TASR/Michal Svítok

- Vo veku 82 rokov zomrel bývalý majster sveta v hádzanej Anton Frolo. V roku 2001 ho vyhlásili za najlepšieho hádzanára Slovenska 20. storočia. S hádzanou začínal v Michalovciach, obliekal dresy Tatranu Prešov, VSŽ Košice i Dukly Praha, s ktorou sa v roku 1957 stal víťazom I. ročníka Európskeho pohára majstrov (EPM) aj majstrom Československa. Reprezentant Československa, s ktorým sa v roku 1967 stal majstrom sveta, hrával na poste pivota. Na konte mal aj striebro z MS 1958 a 1961, resp. bronz z MS 1964. Člena Klubu ligových kanonierov v roku 2011 uviedli do Siene slávy slovenskej hádzanej. Klub športových redaktorov Slovenského syndikátu novinárov udelil Frolovi v roku 2013 v Bratislave ocenenie Športová legenda.

- Režisérka a hlásateľka Zora Bachnárová, ktorá pôsobila v Československom rozhlase a neskôr v Československej televízii, zomrela vo veku 92 rokov. Počas svojho takmer 30-ročného pôsobenia v Československej televízii režírovala množstvo programov najrôznejších žánrov, ale v centre jej pozornosti stál vždy detský divák. Zora Bachnárová sa režisérsky podpísala pod všetky typy bábkových inscenácií, rozprávky, baletné pásma, dramatické inscenácie a muzikály.

- Na zlyhanie srdca zomrel vo veku 87 rokov známy slovenský sochár a blízky priateľ Alexandra Dubčeka Teodor Baník. Jeho sochárske dielo je zamerané na komornú a pamätníkovú tvorbu a na výtvarné riešenie v architektúre. Pôsobil prevažne v Bratislave.

Na archívnej snímke Peter Dubček (vpravo), syn Alexandra Dubčeka, hovorí s autorom busty svojho otca (vľavo) výtvarníkom Teodorom Baníkom (druhý sprava).

Foto: TASR Vladimír Benko

- Vo veku nedožitých 78 rokov zomrel Vladimír Čop, ktorého meno je späté s rozvojom robotiky a strojárskeho odvetvia, vedeckou a pedagogickou činnosťou na Technickej univerzite v Košiciach. Bol generálnym riaditeľom koncernu VUKOV v Prešove.

- Vo veku nedožitých 96 rokov zomrel etnograf a publicista Ján Olejník. Jeho meno je na Spiši späté najmä s tradičnou kultúrou, bol pri vzniku väčšiny folklórnych kolektívov v podtatranskej oblasti.

- V Bratislave zomrel vo veku nedožitých 90 rokov rusínsky spisovateľ, literárny kritik a diplomat Vasiľ Choma. Bol zakladajúcim členom Spolku rusínskych spisovateľov na Slovensku, ktorý viedol osem rokov. Okrem spolku pôsobil aj v Rusínskej obrode a v Združení inteligencie Rusínov na Slovensku. Dlhé roky pracoval ako pedagóg na Univerzite Komenského, následne ako námestník ministra kultúry Miroslava Válka. V diplomacii pôsobil ako zástupca veľvyslanca na ambasáde v Bruseli a ako vedúci ambasády v Zaire, dnešnom Kongu.

- Významný slovenský chirurg, profesor Peter Kothaj zomrel po ťažkej chorobe vo veku 65 rokov. Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici prežil väčšinu svojho profesijného života. Pôsobil na II. Chirurgickej klinike Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) Rooseveltovej nemocnice, o ktorej vznik sa v nemalej miere zaslúžil a od roku 1992 bol jej prednostom. Pod jeho vedením sa stala FNsP F. D. Roosevelta priekopníkom v zavádzaní laparoskopických operácií na Slovensku. Stál pri prvej transplantácii pečene i prvej chirurgickej roboticky asistovanej operácii na Slovensku.

- Vo veku 87 rokov zomrela herečka Divadla Andreja Bagara (DAB) v Nitre Oľga Hudecová. Diváci si ju môžu pamätať aj z množstva televíznych rozprávok a inscenácií, najmä pod režijnou taktovkou Jozefa Bednárika.

Na archívnej snímke Oľga Hudecová

Foto: TASR/Henrich Mišovič

MÁJ

- Vo veku 47 rokov zomrel slovenský reprezentant v cyklistike Vladislav Janovjak. Slovensko reprezentoval na štyroch paralympijských hrách, naposledy v Riu 2016. Súťažil v pretekoch tandemov zrakovo znevýhodnených cyklistov. V Londýne 2012 vybojoval spolu s pilotom Robertom Mitošinkom bronzovú medailu v cestných pretekoch s hromadným štartom.

Na archívnej snímke Vladislav Janovjak

Foto: TASR

- Olympijský a športový publicista Borislav Petrík zomrel po dlhej chorobe vo veku 65 rokov v Bratislave. Študoval historické a archívne materiály z oblasti športu, nadobudnuté poznatky využil vo viacerých publikáciách. Napísal knihy

,

aj

o poprednom slovenskom hokejistovi a medailistovi zo zimných olympijských hier Františkovi Gregorovi. Podieľal sa aj na tvorbe publikácie

, ktorú Slovenský olympijský výbor (SOV) vydal v roku 1996.

- Po dlhej chorobe zomrel vo veku 88 rokov prvý ponovembrový minister spravodlivosti Ladislav Košťa. Zakladal a do roku 1969 viedol Ústav štátu a práva Slovenskej Akadémie vied. Absolvoval štúdium politológie v Stredisku Európskych univerzít v Nancy vo Francúzsku, bol vymenovaný za hosťujúceho profesora porovnávacieho práva Medzinárodnej fakulty pre porovnávacie právo v Štrasburgu a za riadneho člena Akadémie pre porovnávacie právo agrárne vo Florencii.

"História olympijského futbalu""Majstrovstvá sveta a Európy v ľadovom hokeji: Od Les Avants 1910 a Antverp 1920 po Prahu a Bratislavu 1992""Fanulo – šampión Európy""Olympijské hnutie na Slovensku (Od Atén po Atlantu)"

Na archívnej snímke z 28. augusta 1968 pri prejave Ladislav Košťa.

Foto: TASR - Koloman Cích

- Slovenský horolezec Vladimír Štrba vo veku 48 rokov zahynul vo štvrtom výškovom tábore pod Mount Everestom (8848 m n. m.). Bez použitia prídavného kyslíka sa mu podarilo dosiahnuť južný predvrchol (8749), na ktorom sa otočil veľmi neskoro a začal zostupovať. Na pomoc mu išla skupina šerpov, ktorá postupovala k vrcholu. Mali preňho kyslíkovú fľašu a jeden zo šerpov sa mu mal venovať. Jeho evakuácia z výšok nad 8400 metrov trvala veľmi dlho, priniesli ho do Južného sedla (7906) v kritickom stave a s omrzlinami na rukách a na nohách. Jeho situácia bola po treťom dni pobytu v zóne smrti natoľko zlá, že evakuácia do nižších táborov už nebola možná.

- Zomrel bývalý riaditeľ Slovenskej televízie (STV) Ivan Stadtrucker. Scenárista, dramaturg, spisovateľ Ivan Stadtrucker skonal vo veku 82 rokov. Do funkcie ústredného riaditeľa Slovenskej televízie, ktorá vznikla v roku 1992 rozčlenením ČST, bol vymenovaný v roku 1994. Po parlamentných voľbách koncom toho istého roka ho z funkcie odvolali. Po odchode z čela STV bol dekanom Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a neskôr pôsobil ako dekan na Fakulte dramatických umení Akadémie umení (AU) v Banskej Bystrici. Viedol katedru filmovej dramaturgie a scenáristiky na AU.

Na archívnej snímke Ivan Stadtrucker

Foto: filmsk.sk/Peter Procházka

- Vo veku nedožitých 92 rokov zomrel známy slovenský výtvarný fotograf Kamil Vyskočil. Kontakty s fotografovaním nadobudol v rodine, keďže jeho otec bol tiež fotografom. Po začiatkoch v spoločnom ateliéri sa osamostatnil a založil si vlastný ateliér v Bratislave na dnešnej Obchodnej ulici. Aj keď mu ho znárodnili, fotografovania sa nevzdal. V roku 1953 sa stal členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Ako výtvarný fotograf spolupracoval so Slovenskou filharmóniou (1961–1972), od roku 1972 do roku 1990 so Slovenským národným divadlom (SND). Dlhé roky fotografoval folklórny súbor Lúčnica. Vydal niekoľko knižných fotografických publikácií - Videl som hudbu (1969), Slovenská filharmónia (1974), Pieseň o Bratislave (1975), Lúčnica (1979), Slovenské národné divadlo (1980). Dlhé roky pracoval v týždenníku Život. Od roku 1975 bol v slobodnom povolaní.

- Vo veku 78 rokov zomrela po dlhej chorobe redaktorka a prekladateľka, dlhoročná členka Živeny, Spolku slovenských žien Viera Juríčková. Bola redaktorkou v knižných vydavateľstvách, prekladala predovšetkým literatúru nemeckých autorov. Spomedzi jej prekladov sú známe knihy Karla Maya, bestseller Patricka Süskinda

od Klausa Modicka či titul

od Johannesa Maria Simmela. Od znovuobnovenia spolku Živena v roku 1990 bola jeho aktívnou členkou.

JÚN

- Vo veku 63 rokov zomrel po krátkej chorobe dramaturg a divadelný vedec Andrej Maťašík. Pracoval ako dramaturg Parku kultúry a oddychu – Komornej scény v Bratislave, dramaturg Divadla pre deti a mládež v Trnave, vo vydavateľstve Obzor ako redaktor časopisov Film a divadlo a Javisko. Pracoval tiež v Divadelnom ústave, pôsobil ako pedagóg Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, ako redaktor a vedúci oddelenia kultúry denníka Slovenská Republika aj ako redaktor a vedúci oddelenia kultúry denníka Nový deň. Naposledy pôsobil v Kabinete divadla a filmu Slovenskej akadémie vied ako hlavný redaktor časopisu Slovenské divadlo.

"Parfum – príbeh vraha","Šeď Karolín""Aj klauni prinášajú slzy"

Na archívnej snímke Andrej Maťašík

Foto: Teraz.sk

- Vo veku nedožitých 80 rokov v Bratislave zomrel jeden z najvýznamnejších sochárov nielen slovenského, ale aj európskeho kontextu Jozef Jankovič. Charakteristickou pre Jankoviča bola tvorba monumentálnych figurálnych reliéfov a plastík vo verejnom priestore s typickým hypertrofovaným tvarom končatín, deformovanými telami bez hlavy a trupu. Patrí k predstaviteľom informelu, novej figurácie a pop-artu, niekedy býva zaraďovaný aj k postmoderným autorom. Okrem toho, že patril k zakladateľom počítačovej grafiky na Slovensku, bol ako jediný slovenský sochár zastúpený sochou V šľapajach otcov, v zbierke súčasného umenia E.P.A.D. pod holým nebom - v supermodernej štvrti La Défense v Paríži vo Francúzsku.

- Vo veku nedožitých 80 rokov zomrel významný slovenský sochár Emil Venkov.

uviedla tajomníčka Spolku výtvarníkov Slovenska (SVS) Mária Horváthová. Okrem komornej tvorby sa venoval najmä veľkým realizáciám do architektúry a pamätníkovým monumentom.

"Slovenská kultúrna verejnosť v ňom stráca osobnosť, ktorá spoluvytvárala profil slovenskej monumentálnej sochárskej tvorby druhej polovice 20. storočia,"

Na archívnej Emil Venkov

Foto: TASR/Pavol Demeš

- Vo veku 43 rokov zomrel Jaroslav Taraba, šéf Tipsportu, ktorý je hlavný partner najvyššej slovenskej hokejovej súťaže. Taraba pôsobil dlhé roky na pozícii riaditeľa slovenskej časti Tipsportu, ktorý patrí k hlavným partnerom najvyššej hokejovej ligy. Príčinou úmrtia bol infarkt.

Vo veku nedožitých 91 rokov zomrela v Nemecku bývalá primabalerína Slovenského národného divadla (SND) Trúda Boudová-Tašká. Účinkovala aj v hudobnom filme Jozefa Macha z roku 1953 Rodná zem, v menšej postave v slovenskej filmovej komédii Štvorylka (1955). Diváci ju mohli tiež vidieť v prvom slovenskom farebnom baletnom filme Červený mak z roku 1955, kde stvárnila hlavnú postavu po boku dlhoročného tanečného partnera Jozefa Zajka. V posledných rokoch žila v Nemecku.

- Vo veku 86 rokov zomrela dlhoročná sólistka Opery Slovenského národného divadla (SND) Jaroslava Sedlářová. V SND pôsobila od divadelnej sezóny 1962/1963 do roku 1992. V Opere SND Sedlářová stvárnila vyše 70 postáv, účinkovala aj na Novej scéne v Bratislave, v Národnom divadle v Prahe i Brne. V slovenských operách sa predstavila ako Mara v Cikkerovom Jurovi Jánošíkovi či ako Madame Kitajevová vo Vzkriesení.

- Bývalý československý reprezentant v modernom päťboji Peter Kurhajec zomrel vo veku 77 rokov. Bol 12-násobný majster Československa a veľký nadšenec športu, najmä tenisu. V ňom podporoval svoju neter Ľubomíru Kurhajcovú, bývalú Fedcupovú reprezentantku Slovenska. Bol zakladateľom a predsedom Spoločnosti Ferdinanda Martinenga, ktorá podporuje náboženskú a národnostnú toleranciu a pomáha zdravotne postihnutým občanom.

Na archívnej snímke z 24.10.1963 Peter Kurhajec počas Majstrovstiev ČSSR v modernom päťboji.

Foto: archív TASR - T. Andrejčák

- Vo veku 89 rokov zomrel v Trenčíne jeden zo zakladajúcich členov Siene slávy trenčianskeho futbalu (SSTnF) Rudolf Tvaroška. Bývalý slovenský a československý generál a porevolučný člen Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia ČSFR bol od roku 1958 jedenásť rokov predsedom futbalového oddielu TTS Trenčín a následne Jednota Trenčín.

Na archívnej snímke Rudolf Tvaroška

Foto: Teraz.sk/Youtube