V prvom čítaní prešiel v Taliansku návrh kľúčového volebného zákona

Foto: Ilustračné foto: TASR Foto: Ilustračné foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 11. októbra (TASR) - Poslanci dolnej komory talianskeho parlamentu odobrili dnes v prvom čítaní kontroverzný volebný zákon, proti ktorému ostro vystupuje populistické Hnutie piatich hviezd (M5S). Za zákon hlasovalo v Poslaneckej snemovni 309 zákonodarcov, proti sa vyslovili 90.Návrh podporujú tri zo štyroch najväčších talianskych politických strán, pričom stredoľavá vláda by ho rada schválila ešte pred parlamentnými voľbami, ktoré by sa mali konať v máji 2018.Pred parlamentom demonštrovali počas hlasovania prívrženci M5S, ktorého poslanci sa na znak nesúhlasu na hlasovaní vôbec nezúčastnili, informovala agentúra Reuters.Nový volebný systém by v súlade s navrhovaným zákonom umožňoval vytvorenie mnohostrannej koalície ešte pred samotnými voľbami. To by mohlo výrazne uškodiť práve Hnutiu piatich hviezd, ktoré momentálne vedie v prieskumoch verejnej mienky, no zároveň odmieta vytvoriť koalíciu s akoukoľvek stranou." uviedol 45-ročný Nicola Zuppa, ktorý na dnešnú demonštráciu v Ríme docestoval z Padovy. Protest do centra metropoly pritiahol podľa agentúry Reuters až do 2000 ľudí.Očakáva sa, že navrhovaná legislatíva hladko prejde aj v druhom čítaní, ktoré bolo naplánované ešte nadnes. Tretie čítanie je naplánované na štvrtok; posledné, pri ktorom by sa podľa talianskej agentúry ANSA mohli vyskytnúť určité prekážky, by sa malo uskutočniť ešte do konca týždňa. Následne sa návrh, v prípade úspechu, presunie na hlasovanie do Senátu (hornej komory talianskeho parlamentu).