V prvom hromadnom výbere budú o každé miesto sudcu bojovať 2 právnici

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. októbra (TASR) – O každé jedno voľné sudcovské miesto budú v historicky prvom hromadnom výberovom konaní bojovať v priemere dvaja mladí právnici. Vyplýva to z predbežného počtu prihlásených uchádzačov, ktorý zverejnili krajské súdy a ministerstvo spravodlivosti.Vo výberových konaniach v jednotlivých krajoch sa bude hľadať celkom 125 nových sudcov. Prihlásilo sa do nich zatiaľ spolu 263 uchádzačov. Lehota na podanie žiadostí uplynula v pondelok (23.10.), súdy ešte aj dnes čakali na zásielky doručené poštou. Počty sa tak môžu ešte zmeniť.Hromadný výber sudcov zaviedla ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd), ktorá si od ich zavedenia sľubuje zvýšenie transparentnosti výberu a predovšetkým plynulé obsadzovanie sudcovských miest. Predsedníčka Súdnej rady Lenka Praženková určila, že prvý hromadný výber sa uskutoční 27. novembra. Vo všetkých slovenských krajoch sa uskutoční jeho písomná časť jednotne v tento deň so začiatkom o 8.30 h.Záujem o sudcovskú kariéru nie je rovnaký vo všetkých krajoch. Najväčší je v Bratislave, kde o jedno miesto budú bojovať až traja uchádzači. Na 20 vypísaných voľných miest tu prišlo 63 žiadostí o zaradenie do výberového konania. Podobne je to aj v Trnave, kde na desať voľných miest evidujú podľa portálu ministerstva 26 prihlášok.Dvojnásobný záujem je zatiaľ v Prešove (30 prihlášok na 15 voľných miest), Žiline (26 prihlášok na 13 voľných miest), Trenčíne (23 prihlášok na 10 voľných miest) a v Košiciach (48 prihlášok na 25 voľných miest). V Banskej Bystrici sa o 17 voľných sudcovských miest zaujíma 28 mladých právnikov. Najmenší záujem eviduje Krajský súd v Nitre. Na 15 voľných sudcovských miest sa tu prihlásilo predbežne len 19 uchádzačov.reagoval na počty prihlásených záujemcov o sudcovskú kariéru hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla.naznačil Bubla, že všetky vypísané voľné miesta sa nemusí podariť v rámci prvého hromadného výberu naplniť.Hromadné výberové konanie sa môže na budúci rok zopakovať. Do výberu v jednotlivých krajoch sa môžu zapojiť aj uchádzači, ktorí predtým uspeli v iných krajoch. Tiež uchádzači, ktorí uspeli v danom kraji, ale chceli by v novom výbere zlepšiť svoje poradie v databáze, ktorá sa zostaví na základe výsledkov prvého výberu, podotkol hovorca rezortu.Vybraní kandidáti vytvoria podľa nových pravidiel databázu, z ktorej sa budú operatívne obsadzovať uvoľnené sudcovské miesta. Po previerkach a prípravnom vzdelávaní budú kandidáti pripravení nastúpiť na voľné miesta sudcov. Má sa tým vyriešiť súčasný problém, keď po zavedení previerok kandidátov trvá obsadenie uvoľneného miesta až jeden rok. Cieľom zmien je však podľa ministerstva i zvýšenie kvality nových sudcov vstupujúcich do justície.