V. PUTIN: Rusko nepotrebuje predčasné prezidentské voľby

Ruský prezident Vladimir Putin

Moskva 23. decembra (TASR) - Tempo poklesu ruskej ekonomiky sa spomaľuje, odlev kapitálu slabne a reálne mzdy sa začínajú zotavovať. Vyhlásil to dnes ruský prezident Vladimir Putin na tradičnej koncoročnej tlačovej konferencii.Putin novinárom povedal, že hrubý domáci produkt (HDP) Ruska sa tento rok znížil len o 0,5 - 0,6 % z vlaňajších 3,7 % a priemerná miera inflácie za celý rok pravdepodobne dosiahne 5,5 %.Rozpočtový schodok Ruska by podľa prezidenta mal tento rok vzrásť na 3,7 % HDP z vlaňajších 2,6 % HDP.Vyhlásil tiež, že odlev čistého kapitálu dosiahne zhruba 17 miliárd USD (16,28 miliardy eur) a devízové rezervy zostanú na úrovni 100 miliárd.Ruský prezident Vladimir Putin zároveň dnes povedal, že Rusko nepotrebuje predčasné prezidentské voľby. K záležitosti sa vyjadril na svojej výročnej tlačovej konferencii v Kremli, na ktorú sa akreditovalo vyše 1400 novinárov.odpovedal Putin na otázku, či si myslí, že Rusko potrebuje predčasné voľby.Všeobecne sa očakáva, že vo voľbách, ktoré by sa v riadnom termíne mali konať na jar 2018, bude Putin opätovne kandidovať.