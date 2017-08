V Račiciach štartujú MS v kanoistike

Na archívnom foto slovenský štvorkajak v zložení zľava Tibor Linka, Juraj Tarr, Erik Vlček a Denis Myšák Foto: OTO TASR/DUNA/MTI Foto: OTO TASR/DUNA/MTI

Slovenská nominácia na MS v rýchlostnej kanoistike v Račiciach (23. - 27. august 2017)



Ivana Mládková K1 200 m a 500 m ženy



Gabriela Ladičová C1 200 m ženy



Lucia Valová, Hana Mikéciová C2 500 m ženy



Miroslav Zaťko K1 200 m muži



Miroslav Zaťko, Ľubomír Beňo K2 200 m muži



Gábor Jakubík K1 1000 m muži



Peter Gelle K1 500 m muži



Peter Gelle, Adam Botek K2 1000 m muži



Martin Nemček, Milan Fraňa, Samuel Baláž, Gábor Jakubík K4 na 1000 m



Erik Vlček, Tibor Linka K2 500 m muži



Marek Krajčovič K1 5000 m muži



Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr, Tibor Linka K4 500 m



Matej Rusnák C1 500 m a 1000 m muži



Vincent Farkas C1 5000 m muži













Račice 23. augusta (TASR) - Štvorkajak v zložení Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr, Tibor Linka bude najhorúcejším slovenským želiezkom na MS v Račiciach, ktoré sa naplno rozbehnú vo štvrtok. Pred dvomi rokmi v Miláne získala káštvorka na kilometri zlato, v českom stredisku vodných športov bude bojovať o cenná kovy na päťstovke.Strieborní olympijskí medailisti z OH 2016 v Riu de Janeiro sa na vrchol sezóny pripravovali striedavo v Komárne a v maďarskom Szolnoku.povedal pre TASR Vlček, ktorý si z júlových ME v bulharskom Plovdive priviezol striebro z 500 m trate a bronz z tisícky.Desaťnásobný majster sveta sa v Račiciach predstaví aj v K2 na 500 m spoločne s Linkom.Na MS bude štartovať 19 Slovákov, okrem členov K4 zasiahnu do bojov Ivana Mládková, Gabriela Ladičová, Lucia Valová, Hana Mikéciová, Miroslav Zaťko, Ľubomír Beňo, Vincent Farkas, Matej Rusnák, Gábor Jakubík, Adam Botek, Peter Gelle, Martin Nemček, Samuel Baláž, Milan Fraňa a Marek Krajčovič.povedal pre stránku canoe.sk športový riaditeľ sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky Filip Petrla, ktorý verí, že v nabitej konkurencii sa dokážu presadiť aj ďalšie slovenské lode.